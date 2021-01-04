Победительница Топ-модели показала комплекс упражнений для красивых ножек

Таня Брык / instagram.com/tatyana_bryk/

Украинская супермодель Таня Брык, которая выиграла на реалити Топ-модель по-украиснки 2020, завладела вниманием поклонников, рассказав об комплексе упражнений, которые позволят привести в порядок ноги.

Победительница Супер топ-модель по-украински 2020 Таня Брык в своем Instagram рассказала и показала на видео, как правильно делать упражнения для ног.

"Красивые ножки без приседаний и выпадов? БЕЗ ПРОБЛЕМ! Выполняем упражнения 15-20 раз, 3 подхода. Между подходами 2 минуты перерыв, между упражнениями 40-60 секунд. Нравятся упражнения?", - пишет девушка.

Смотрим видео и включаем тренировки от Тани Брык в ежедневное фитнес меню.Читайте такжеТаня Брык - биография, личная жизнь и модельная карьера

Упражнения для ног и ягодиц от Тани Брык - смотреть видео:

Как известно, Таня Брык занимается баскетболом, и спорт уже давно - часть ее жизни.

Напомним, победительница модельного реалити Топ-модель по-украински Таня Брык хотела бросить шоу, но в итоге смогла стать лучшей моделью года.