"Последний раз 15 лет назад": Маша Ефросинина шокировала признанием о фигуре

Маша Ефросинина / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина часто рассказывает о секрете своего похудения и правильном питании, которого она придерживается уже много лет. Фанаты не прекращают удивляться подтянутым формам знаменитости.

Открылся новый секрет Ефросининой. Заботясь о своем здоровье, Маша Ефросинина никогда не делает читмилы в фастфуде. Как призналась звезда во время диджитал-конкурса на шоу "Кто сверху?" на Новом канале, даже муж и дети не могут заставить ее съесть бургер или картофель фри.

"Последний раз я ела в "Макдональдсе" лет 15 назад. А была последний раз там со своей семьей в Вене, когда мы ездили в Австрию на Новый год. Они ели, а я пила воду. Своим я позволяю, потому что у нас нет авторитарности в семье. А сама даже не помню вкус чизбургера или бигмака", – поделилась Маша Ефросинина во время игры.

Маша Ефросинина / Новый канал

Недавно Маша Ефросинина удивила поклонников шикарной фигурой, которую показала на своем новом бьюти-видео.