"Роскошная": Маша Ефросинина показала, как поменялась в течении последних лет

Маша Ефросинина / Instagram

Телеведущая Маша Ефросинина неожиданно показала себя на видео со слоумо, на котором ярок видно, как менялся стиль и внешность девушки.

"Время хоть и замедлилось, но летит быстро...", - пишет Ефросинина.

Свое видео Маша Ефросинина посвятила не дню рождения - он у нее в мае. Просто девушка проказала, какая она шикарная в свои 41, и как она успела поменяться и прийти к такому стилю за последние годы.

Видео получилось весьма эффектным - это смонтированные ролики, на которых девушка проходит справа налево. Модные тренды, которые можно проследить за сменой кадров очень порадовали поклонников Ефросининой, и ей написали много теплых слов.

Как поменялась Маша Ефросинина за последние годы - смотреть видео:

"Ух!!!!Красотка!!!!!", "Прекрасна в любом образе. Как бы хотелось так же стильно выглядеть как Вы, но декрет не позволяет", "Роскошная", "Очень крутые стилистические решения", "Маша, вы красотка. А время летит - это точно. Не успели толком насладиться золотой осенью, как уже начинают заказывать изделия на новогоднюю тематику!", - пишут в комментариях.

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