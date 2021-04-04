"Раздули СМИ": блогер Василенко возмутилась попаданием в Миротворец

Скандал вокруг блогера и актрисы Лизы Василенко - она крайне возмущена тем, что ее добавили в базу известного украинского интернет-проекта Миротворец.
Известного украинского блогера и актрису Лизу Василенко добавили в базу проекта Миротворец. Формулировка гласит: "участница информационных провокаций России против Украины".
Ранее в интервью уроженка города Днепр Василенко заявляла, что "Украина с Россией сру*ся, и почему-то приплетают к этому других людей, не имеющих к конфликту никакого отношения".
Став известной благодаря украинскому сериалу "Школа", а также роликам в сервисе TikTok, Василенко некоторое время назад переехала в Москву и стала участницей проекта Xo Team House. Она заявила журналистам, что "если случается какая-то хр*нь, я всегда думаю о том, что лучше сдохнуть здесь [в России ‒ Главред], чем в Украине".
Вскоре в Instagram девушка прокомментировала попадание в Миротворец. Мол, ситуацию "раздули конченые СМИ".
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Лиза Василенко - что было ранее:
- К слову, Лиза Василенко известна своим раскованным поведением в социальных сетях. Девушка несколько раз уже публиковала весьма откровенные фотографии.
- К примеру, Василенко устроила откровенную фотосессию в прозрачном белье Victoria's Secret со своими подругами из творческой семьи тиктокеров XO Team. Блогер снялась с Алишой Коне, Кристиной Косныревой и Чаной.
- Все они позировали в откровенном и сексуальном белье легендарного бренда Victoria's Secret.