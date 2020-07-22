Роберт Паттинсон и бывшая Брэдли Купера - вместе

Роберт Паттинсон женится на Съюки Уотерхаус / GettyImages

Личная жизнь Роберта Паттинсона после Кристен Стюарт - большая тайна, но тем не менее, по мнению СМИ, которые проводят свои расследования, он с 2018 года встречается с бывшей девушкой Брэдли Купера - Съюки Уотерхаус, которой нынче 28 лет.

Теперь стало известно, что Сьюки Уотерхаус выходит замуж за 34-летнего Роберта Паттинсона. Такие выводы сделали представители западных СМИ, увидев золотое кольцо на руке Уотерхаус, пишет Spletnik.

На самом деле, о помолвке звезд заговорили еще в декабре 2019 года. Тогда в сети появились фотографии модели с кольцом на безымянном пальце левой руки. Правда, ни модель, ни актер не подтвердили и не опровергли эту новость. Но, похоже, слухи все-таки могут оказаться правдой.

Роберт Паттинсон / GettyImages

По информации западных СМИ, Паттинсон и Уотерхаус изолировались на карантин вместе в доме в Лондоне, где и проводили все последнее время.

Съюки Уотерхаус / Instagram

Напомним, что Роберт Паттинсон встречался с Кристен Стюарт во время съемок Сумерек.

Съюки Уотерхаус / Instagram

Потом он с ней расстался, когда узнал об измене.

Съюки Уотерхаус встречалась некоторое время с Брэдли Купером до его увлечения Ириной Шейк, и они расстались в 2015 году.

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