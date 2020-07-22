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Серега объяснил, зачем скрылся с детьми от бывшей жены

Репер Серега снял и выпустил трогательный фильм о воспитани своих детей прямо во время судебного процесса с бывшей женой.

22 июля 2020, 10:54
Серега
Серега / Youtube

Белорусский репер Серега, который живет в Украине, решил объяснить, как и зачем забрал детей у бывшей жены Ололо. Он снял короткий документальный фильм, в котором снялись его сыновья, и рассказали, как им живется с отцом.

Серега уже почти год как забрал детей у своей бывшей жены, и вместо интервью СМИ, Серега выпустил мини-фильм в своем Youtube, в котором рассказал о жизни с сыновьями.

"Я как-то наблюдал за тем, как старший сын Марк играет в футбол. Я увидел, что у него не очень получается, ему не хватает скорости, выносливости, реакции. Я однажды подошел к нему после игры и говорю: "Ты хочешь успевать за мячом?". Он ответил "да". Я ему сказал: "Поехали со мной, поживем несколько месяцев вместе, потренируемся, я налажу тебе тренировочный процесс. Посмотрим, что из этого получится". Читайте такжеЭкс-жена Сереги официально выдвинула обвинения спустя полгода скандалаПримерно в это же время начали поступать жалобы от воспитателей на младшего сына Платона относительно его поведения. Стал неуравновешенным, неконтролированные выбросы эмоций, часто негативных. Поступило предложение потратить какие-то средства на психолога, на что я ответил: "Я сам справлюсь с ситуацией. Ребенку не нужен психолог. Ребенку нужен отец". И они поехали со мной в Харьков", - начал свои историю Серега.

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Он проникновенно рассказал о том, что уделяет все свое внимание с свободное время сыновьям. В то время, когда Серега не может быть рядом, рядом с сыновьями постоянно находится Филипп, который служил старшим сержантом во Французском Легионе.

Марк и Платон отметили, что сначала не понимали, зачем отец заменил фильмы, мультики и телефоны другими занятиями, но теперь они рассказали, что у них много интересных занятий на досуге, что у них есть график, и они не только интересно проводят время с отцом, но и преуспевают в своих хобби.

Мальчик сообщил, что с ними живет дедушка, за которым ухаживает Серега. У мужчины случился инфаркт, была клиническая смерть. Сын приехал с внуками, забрали, обследовали. А пока Серега отсутствует по делам, за сыновьями ухаживает Филипп, который служил во Французском легионе. Именно он приучил ребят к режиму и дисциплине.

Тем временем Серега рассказал, что он принципиально не кричит на детей и не применяет физические наказания.

"У них есть ответственность, у них есть график, у них есть режим. У них есть четкие задачи, которые им установили старшие, которые они выполняют. У них есть ежедневная тяжелая работа над собой. А чем заняты ваши дети?", - подитожил Серега.

Кстати, в конце июня Серега выпустил клип с Давой, в котором снялись оба его сына.

Дава и Серьога - Черный бумер 2020 смотреть онлайн:

В конце мая Серега впервые объяснил ситуацию с "кражей" сыновей у бывшей жены.

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