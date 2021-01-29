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С могилы Жанны Фриске россиянки собирают снег и проводят привороты

29 января 2021, 23:50

С могилы певицы россиянки собирают снег и цветы для магических ритуалов.

На могиле Фриске происходят странные вещи / Экспресс газета

В Москве на могиле известной певицы Жанны Фриске, которой не стало в 2015 году, творятся странные вещи.

Как сообщает российское издание Экспресс газета, на могилу певицы приходят неизвестные женщины и устраивают там "магические ритуалы".

"Все пять лет так. Как первый снег выпадает и до самого конца зимы. Летом затишье. Они что-то со снегом этим с могилы делают. Девушки в основном молоденькие. Постоят немножко, потом прям из кармана достают лепестки и бросают на могилу. Думают, что не заметно", - цитирует охранника кладбища издание.

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По его словам, фанаток они не прогоняют. Вандализма в этом никакого нет, одно лишь проявление чувств - посетительницы собирают снег и цветы.

"Ничего плохо не делают. Только чуть снега соскребут с памятника, да лепестки свои же. Но что ж в этом плохого, снег и так чистить надо. Красиво потом очень эти лепестки лежат, пока снегом их не припорошит", - говорит работник кладбища.

Как удалось выяснить СМИ, оказывается, таким образом на могиле Фриске россиянки делают приворот. Девушки просят у певицы помощи в любви.

"Однажды нам девушка прям так и заявила: "Где тут у вас могила Фриске, на которой можно парня приворожить?". Она рассказала, что из Тулы ради этого приехала, показала даже инструкцию, что делать надо. Собранный снег как растает, надо его в суп добавить парню... Вот что только народ не выдумает!", - развел руками охранник.

Напомним, Жанна Фриске умерла летом 2015 года. Певицу похоронили на Николо-Архангельском кладбище. На могиле поставили памятник звезды в полный рост.

Место захоронения артистки считается одним из самых посещаемых. Поклонники круглый год приходят отдать дань уважения любимице, всячески украшают ее могилу.

Смерти артистов - о чем ранее сообщал Главред:

шоу-бизнес Жанна Фриске
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