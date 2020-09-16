"Скатилась на дно": Анна Седокова предупредила поклонников от опасности

Анна Седокова / Instagram

Анна Седокова рассказала, как с ужасом обнаружила, что ее помощница страдает от игромании.

Российская певица Анна Седокова в своем Instagram рассказала, как ее помощница Анастасия постепенно втянулась в онлайн-игры и ее игромания постепенно разрушила ее жизнь.

Певица отметила, что не знает, что ей теперь делать и как жить. И просит поклонников, или любого, кто прочитает ее историю серьезно задуматься.

"Онлайн казино зло. Но люди злее и именно они нажимают кнопки. Так что нечего тут. История о том, как моя помощница Настя, человек который больше 3 лет был ближе мне чем сестра, человек которого я считала своей семьей, человек который спал в моей постели и обнимал на протяжении трех лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла.

Анна Седокова / Instagram

Начались недочеты. Там забыла, там не отвечают. Возвратные деньги не приходили. Как то денег не стало. Потом у ее мамы была операция. На коленях. Мама не могла ходить и она больше не могла на это смотреть. Нужен был долг на операцию. В какой то момент у хозяйки нашей квартиры умер родственник и она попросила вперед оплату. Конечно. Мы все понимаем. За эти полгода Настя одолжила деньги у всех наших знакомых и людей с которыми я как то пересекалась. На операцию Маме. На Ипотеку Маме. На моего визажиста, на деньги на документы. Она одалживала и люди отдавали ей последнее ограничивая своих детей. Потому что добрые. Потому что верили. Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный сад. И каждый кто набирает меня, абсолютно каждый одалживал ей деньги и ждет их. Но ни один из не сказал мне это. Никто... Никит меня не предупредил. Как!!! Как!!! Кнопка в телефоне может разрушить твою успешную жизнь??? Как??? Зачем??? Обманывать всех и говорить, что людям нужна операция и они умирают??? Ради чего???⠀Я не знаю, что мне делать. Но если кто то, кто нажимает сейчас эту кнопку, думая, что может выиграть, сейчас читает это. То ... Все в ваших руках. Не уничтожайте свою жизнь так, как сделал это мой близкий человек ...", - пишет Седокова.

Знакомые звезды Анны Седоковой и ее поклонники начали ужасаться ее ситуации и сочувствовать. Кто-то даже утверждает, что это еще не предел и не конец истории.

"Чудовищная история!"

"Ужас"

"Зная эту тему, могу сказать что будет ещё продолжение..."

"Случалась и в нашем окружении очень давно. Это очень печально"

"Офигеть",

"Жесть", - пишут в комментариях.

Напомним, что на фоне утверждений о неоплаченной коммуналке летом Анна Седокова с будущим мужем отдыхала в США. В июле он сделал ей предложение, и Седокова согласилась на свадьбу.