Слепаков обматерил "доброжелателей" из-за Путина

Известный российский автор песен и актер жестко отреагировал на обвинения пользователей Сети в поддержке нынешнего президента РФ.
Известный российский актер и автор песен Семен Слепаков ответил в своей привычной стихотворной манере ответил хейтерам из-за обвинений в поддержке российского президента Владимира Путина. Стих на эту тему он опубликовал в своем Instagram.
Стих он подписал "Доброжелателям".
"Привет, я решил написать ответ, всем, кто три месяца срет мне в директ, всем, кто считает, что я – клеврет Путина и Кремля", - пишет Слепаков.
В сети похвалили актера за откровенность.
"Наконец-то Семён осознал то, что думает 86% населения страны об этих разоблачителях...", - написали в сети.
- Ранее Главред писал о том, что Семен Слепаков посвятил стихотворение ведущей Ксении Собчак, которая сняла скандальное интервью с только вышедшим на свободу российским маньяком, который получил прозвище скопинский.
- Слепаков в своем язвительно-ироническим стиле описал, как Собчак уговаривала своего героя на интервью, и между строк показал, что все для того, чтобы попасть в топ рейтинга Youtube.
Автор: Екатерина Трохимчук