Слепаков обматерил "доброжелателей" из-за Путина

Слепаков написал стих "Доброжелателям" / instagram.com/slepakovsemyon

Известный российский актер и автор песен Семен Слепаков ответил в своей привычной стихотворной манере ответил хейтерам из-за обвинений в поддержке российского президента Владимира Путина. Стих на эту тему он опубликовал в своем Instagram.

Стих он подписал "Доброжелателям".

"Привет, я решил написать ответ, всем, кто три месяца срет мне в директ, всем, кто считает, что я – клеврет Путина и Кремля", - пишет Слепаков.

В сети похвалили актера за откровенность.

"Наконец-то Семён осознал то, что думает 86% населения страны об этих разоблачителях...", - написали в сети.