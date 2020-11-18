Стало известно, где похоронят Романа Виктюка

Прощание с режиссером состоится в его театре.
Церемония прощания с известным театральным режиссером Романом Виктюком состоится 20 ноября в его театре, а похоронят артиста на родине, во Львове.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу театра, Виктюк завещал похоронить его рядом с родителями в Украине, однако точная дата похорон во Львове еще неизвестна.
"Прощание с Романом Григорьевичем пройдет 20 ноября с 11:00 до 15:00 в театре", - сказала сотрудник театра.
Племянница Виктюка, театральный деятель Екатерина Виктюк, сказала, что режиссер будет похоронен в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове рядом с родителями. По ее словам, артист просил, чтобы его похоронили рядом с родителями, поэтому семья выполнит его завещание.
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Роман Виктюк
Выдающийся театральный режиссер, народный артист Украины и России Роман Виктюк умер в России в больнице после гопитализации с коронавирусом. По предварительным данным, Виктюк скончался от инсульта.
Романа Виктюка могут похоронить в Украине. Как говорят его близкие, режиссер хотел найти вечный покой рядом с родителями.