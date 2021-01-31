Стало известно, как и когда похоронят Василия Ланового

Дату и место похорон Василия Ланового подтвердили в театре, где он прослужил многие годы.
Церемония гражданской панихиды по советскому актеру Василию Лановому состоится в московском Вахтанговском театре 1 февраля 2021 года. Похоронят артиста на Новодевичьем ‒ самом престижном кладбище страны.
Об этом заявил директор театра Кирилл Крок в комментарии агентству РИА Новости. "Василий Семенович скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Прощание с ним пройдет в понедельник в Вахтанговском театре", ‒сказал он.
Крок говорил, что смерть Ланового оказалась весьма неожиданной.
"Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Разговаривая с его супругой, Ириной Петровной, четыре дня назад, мы обсуждали, что врачи надеются, что на будущей неделе, в среду-четверг, начале февраля Василий Семенович будет выписан домой", ‒ сказал он, добавив, что кончина Ланового стала неожиданностью.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Советский артист Василий Лановой умер после нескольких недель борьбы за жизнь в реанимации московской больницы из-за осложнений от коронавируса.
- В день смерти Василия Ланового перевели на аппарат ИВЛ, а вечером он пережил клиническую смерть. Второй раз медики не смогли его спасти - актер умер вечером 28 января.