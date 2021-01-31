УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Стало известно, как и когда похоронят Василия Ланового

31 января 2021, 21:21

Дату и место похорон Василия Ланового подтвердили в театре, где он прослужил многие годы.

Лановой
Василий Лановой / УНИАН

Церемония гражданской панихиды по советскому актеру Василию Лановому состоится в московском Вахтанговском театре 1 февраля 2021 года. Похоронят артиста на Новодевичьем ‒ самом престижном кладбище страны.

Об этом заявил директор театра Кирилл Крок в комментарии агентству РИА Новости. "Василий Семенович скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Прощание с ним пройдет в понедельник в Вахтанговском театре", ‒сказал он.

Крок говорил, что смерть Ланового оказалась весьма неожиданной.

"Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Разговаривая с его супругой, Ириной Петровной, четыре дня назад, мы обсуждали, что врачи надеются, что на будущей неделе, в среду-четверг, начале февраля Василий Семенович будет выписан домой", ‒ сказал он, добавив, что кончина Ланового стала неожиданностью.

Читайте такжеВасилий Лановой - биография, фильмы и личная жизнь

Напомним, ранее сообщалось:

  • Советский артист Василий Лановой умер после нескольких недель борьбы за жизнь в реанимации московской больницы из-за осложнений от коронавируса.
  • В день смерти Василия Ланового перевели на аппарат ИВЛ, а вечером он пережил клиническую смерть. Второй раз медики не смогли его спасти - актер умер вечером 28 января.
новости России Владимир Лановой
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, как и когда похоронят Василия Ланового». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Экс-Серебро едва прикрыла наготу БДСМ-нарядом на провокационном фотоЭкс-Серебро едва прикрыла наготу БДСМ-нарядом на провокационном фото В Сеть выложили фото Светланы Бондарчук без трусовВ Сеть выложили фото Светланы Бондарчук без трусов Умер звезда фильма Алые паруса Василий ЛановойУмер звезда фильма Алые паруса Василий Лановой Ксения Собчак устроила троллинг экс-ВИА Гры Санты ДимопулосКсения Собчак устроила троллинг экс-ВИА Гры Санты Димопулос Василий Лановой - биография, фильмы и личная жизньВасилий Лановой - биография, фильмы и личная жизнь
Следующий материал

Последние новости

22:23
В Москве во время разгона сторонников Навального задержали "Бэтмена"
22:18
Голос країни 11 сезон: как прошел 2 выпуск 31-01-2021: слепые прослушивания Видео
22:13
"Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины Видео
21:56
Мощный удар стихии: Украину накроют дожди и сильные снегопады Видео
21:21
Стало известно, как и когда похоронят Василия Ланового
Реклама
21:13
Гороскоп для всех на 1 февраля: запрет на курятину и походы "налево" Видео
21:04
Пропагандисты России нашли "след США" в фильме Навального про "дворец Путина" Видео
20:55
10 полезных бесплатных программ для Windows, которые должны быть у каждого
20:50
В "ДНР" назвали дату старта вакцинации от COVID-19 прививкой РФ Видео
20:45
Энергичный педагог: под Запорожьем директриса сдала в ломбард школьные ноутбуки Видео
20:18
Резкий скачок газовых тарифов: эксперт назвал главную причину Видео
20:07
Военный эксперт рассказал, чем опасен Украине захваченный Крым Видео
19:51
Власти в России пригрозили соцсетям огромными штрафами из-за протестов в стране Видео
19:34
Ученые назвали вакцины, которые плохо защищают от нового штамма COVID-19 Видео
19:28
Навальный обратился к Берлину: о чем просит российский оппозиционер Видео
18:59
Знакомимся с Re:Verse – многообещающим мультиплеерным проектом по вселенной Resident Evil Видео
18:53
Путина сливают: экс-министр назвал неожиданную причину протестов в РФ Видео
18:48
Ксения Мишина рассказала об откровенных фото и предложениях от депутатов Видео
18:39
Серия протестов и угрозы: журналистка сделала прогноз о событиях в России Видео
18:08
"Сапоги чистить американцам": Жириновский побредил и пофантазировал о планах США насчет Украины Видео
Реклама
18:00
Длинные тренчи, белые кроссовки и прямые джинсы – классика уличной моды 2021 Фото
17:59
Легендарный Silent Hill возвращается на игровые экраны Видео
17:48
Невероятная жестокость: в РФ рассказали о зверском разгоне протестов Видео
17:29
Сотни тысяч граждан РФ в Украине: эксперт оценил худший сценарий по Донбассу Видео
17:18
Джулиани склонял Зеленского открыть дело против сына Байдена - Washinghton Post Видео
17:17
Переговоры Украины с главарями ОРДЛО: эксперт указал на важный момент Видео
16:40
Жену Навального задержали: стало известно, что с ней
16:38
В Москве сторонники Навального прыгают через авто, спасаясь от жестокости силовиков Видео
16:35
В магазине Google Play запущена акция: бесплатные игры и приятные скидки
16:32
Самый модный и страстный маникюр на 14 февраля - фото Фото
16:15
СМИ узнали о серьезном ударе по Трампу перед импичментом
15:48
Облил себя бензином и поджег: в центре Москвы произошла попытка самоубийства Видео
15:45
Дикость российских силовиков: в Казани ОМОНовцы знатно поиздевались над протестующими Видео
15:44
В Украину запретили ввозить Мастера и Маргариту и книги Акунина: чиновник назвал причину Видео
15:29
США жестко оценили разгон новых протестов в РФ, появился ответ Москвы Видео
15:21
Знакомство с особняком Леди Димитреску: впечатления от демо Resident Evil 8 Видео
15:09
"Гадят в собственной стране": в России пригрозили проблемами соратникам Навального Видео
15:08
"Ярость силовиков похожа на шизофрению": известная актриса высказалась о разгоне протестов в РФ Видео
14:45
Завалит снегом и заморозит до -14 градусов: Украину атакует новый циклон Видео
14:43
Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили Фото Видео
Реклама
14:28
Ситуация на Донбассе обостряется: Кравчук рассказал о проблеме в переговорах Видео
14:24
У Путина раскрыли планы на переговоры с США по Украине Видео
14:11
Xiaomi представила самую мощную зарядку для смартфонов и ноутбуков
14:07
Скандал вокруг Мотор Сичи: СБУ сорвала собрание акционеров, в Китае ответили на санкции Видео
13:48
Зеленскому придется или решиться на важный шаг, или покинуть пост – астролог
13:46
В Кремле раскрыли суть заявления Путина о глобальной войне в мире Видео
13:44
Ночные морозы и "жара" до +14 днем: чем украинцев удивит погода в первую неделю февраля Видео
13:37
Удар санкциями по окружению Путина: в Госдуме РФ сделали резкое заявление в адрес США Видео
13:13
Новая технология Sony позволит зрителям участвовать в VR-играх
12:43
Навальный выйдет на волю после кровавого бунта в 2021 году – астролог Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять