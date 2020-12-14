УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Супер топ-модель по-украински выпуск 9 - кто прошел в финал

14 декабря 2020, 21:15

Девятый выпуск Супер топ-модели по-украински 2020 вышел 14 декабря на Новом канале. Кто прошел в финал СТПУ, читай и смотри на Главреде.

Супер топ-модель по-украиснки 2020 - кто в финале
Супер топ-модель по-украиснки 2020 - кто в финале / Новый канал

Девятый выпуск нового сезона Супер Топ-модели по-украински прошел 14 декабря на Новом канале. Помимо традиционного выгона, девушек ждала битва за жизнь — эксперты должны были решить, кто покинет проект: Арина Любителева или Ира Мойсак. Но обо всем по порядку.

Первое испытание — дефиле-перформанс в образах всемирно известных звезд — стало последним для Арины Любителевой. Именно она провалила баттл за жизнь.

"Два месяца съемок Супер Топ-модели по-украински — это два месяца лагеря, в котором, кажется, я пережила все. Рассказала много личного, показала, что могу. Нет чего-то, что осталось несказанным или недонесенным. Свою миссию на проекте я выполнила", — сказала Арина на прощание.

После следующего испытания — съемки видео о внутренних зверях девушек — проект покинула Ира Мойсак. Она не поняла смысла задания и не справилась с ним.

"Победа — это не так важно. Самое главное — что я не остановлюсь и не перестану развиваться. Эксперты еще поймут, что их выбор был неправильным", — отметила девушка.

Супер топ-модель по-украиснки 2020
Арина Любителева и Ира Мойсак / Новый канал

Оставшихся участниц ждало одно из самых тяжелых в моральном плане испытаний сезона. Они снимали социальный ролик против домашнего насилия. А помогала им приглашенный суперэксперт недели, почетный посол ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина.

По итогам этого испытания эксперты объявили свой вердикт. И Саша, и Даша, и Таня стали лучшими на этой неделе. А потому они втроем стали финалистками Суперсезона.

Супер Топ-модель по-украински - кто в финале:

  • Таня Брык;
  • Саша Литвин;
  • Даша Майстренко.

Все выпуски СТПМУ выходят по понедельникам в 19:00 на Новом канале. Также смотреть все выпуски онлайн можно на сайте teleportal.ua и на YouTube.

новости шоу бизнеса Новый канал Супер топ-модель по-украински
Сейчас вы просматриваете новость «Супер топ-модель по-украински выпуск 9 - кто прошел в финал». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Холостячка 2020: список участников, кто получил бутоньеркуХолостячка 2020: список участников, кто получил бутоньерку Холостячка 2020 выпуск 8 11-12-2020 - кого оставила Ксения МишинаХолостячка 2020 выпуск 8 11-12-2020 - кого оставила Ксения Мишина "Богиня": Оля Серябкина без лифчика засветила упругую грудь"Богиня": Оля Серябкина без лифчика засветила упругую грудь Валентин Гафт умерВалентин Гафт умер "Зачетная киска": голая Вики Одинцова прикрыла наготу развратным нарядом"Зачетная киска": голая Вики Одинцова прикрыла наготу развратным нарядом
Следующий материал

Последние новости

21:45
Ученые обнадежили прогнозом по COVID-19 в декабре
21:31
Вирусолог рассказал, помогает ли зубная паста при лечении COVID-19
21:31
В Турции людям запретили выходить на улицу в новогодние праздники​ Видео
21:16
Высокое давление: сок из этого овоща поможет снизить его Видео
21:15
Супер топ-модель по-украински выпуск 9 - кто прошел в финал
Реклама
21:02
США ввели жесткие санкции против Турции
21:00
Звездный Лорд в Marvel сменил ориентацию - что еще поменяли в персонаже
20:49
Смертность от коронавируса​ в Украине растет: врач дала тревожный прогноз Видео
20:46
Болит колено: причины и возможные осложнения Видео
20:45
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в первой серии 14-12-2020 Видео
20:44
В Кабмине приняли новое решение по поводу украинцев на самоизоляции Видео
20:24
В Google назвали причину масштабного сбоя
20:21
Гороскоп на 15 декабря для всех: узловое событие, мощная подзарядка и крайняя беспощадность Видео
20:10
Супер Топ-модель по-украински 2020: 9 выпуск - что было в полуфинале 14-12-2020 Видео
20:02
Врач пояснил, кому опасно носить медицинские маски Видео
19:58
Слишком опасный​: медики обнаружили​ новый вид коронавируса​ Видео
19:50
Голос: Перезагрузка – назвали имена всех тренеров музыкального шоу
19:24
"Это ничтожно": в МИД Украины прошлись по продаже Массандры в Крыму Видео
19:14
Взрывы и пламя: проснулся крупнейший вулкан Европы​ Фото Видео
19:03
Как уменьшить боль от артрита: поможет рождественское угощение Видео
Реклама
18:58
Очередной скандал: Кравчука срочно вызывают на заседание комитета Рады
18:29
В Минздраве рассказали, кто получит бесплатную вакцину от COVID-19 Видео
18:25
Игра про школьников и новый Last of Us: названы лучшие игры 2020 для всех платформ
18:20
В США стартовала вакцинация от коронавируса - кто первым получил прививку Видео
17:57
Люди, которые едят рыбу, снижают себе риск смертельного заболевания Видео
17:54
Триада рождественских праздников в декабре: что за праздник 17, 18 и 19 декабря Видео
17:51
Туман и гололед: чем еще "порадует" украинцев погода 15 декабря​ Видео
17:50
Создатели культовой серии Hitman продолжают подогревать интерес к заключительной части трилогии об Агенте 47 Видео
17:50
Особенное новолуние в декабре 2020: для чего день идеально подходит
17:48
Скандал продолжается - с Pornhub удалили миллионы порнороликов
17:38
Лобода объяснила причины скандала на Золотом граммофоне
17:38
Украину накроет волна вирусов: Ляшко назвал причину жесткого карантина в январе Видео
17:35
Отравление Навального: СМИ озвучили имена виновных Видео
17:26
Как убрать ржавчину: простые советы Видео
17:13
Крах режима Лукашенко: Тихановская назвала сроки победы революции в Беларуси Видео
17:09
Умер легендарный тренер Ливерпуля и Лиона
16:58
"Рвало всю дорогу": на съемках реалити развлечение чуть не закончилось трагедией
16:55
Коронавирус мутировал: иммунолог предупредил об опасности Видео
16:52
Карантин в Украине: Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря - что запрещено Видео
16:33
Минфин пообещал бесплатную вакцинацию населения от COVID-19 Видео
Реклама
16:30
"Последний раз 15 лет назад": Маша Ефросинина шокировала признанием о фигуре
16:27
"Возраст берет свое": Азаров из Москвы обругал Кравчука Видео
16:15
CD Projekt Red пообещала вернуть деньги недовольным покупателям Cyberpunk 2077
16:05
Нафтогаз скрывает стоимость добычи украинского газа - эксперт
15:52
Женское движение "За майбутнє" требует обязательного госстрахования учителей
15:48
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы - с кем сыграют Шахтер и Динамо
15:47
"Невымышленный идиотизм": в Слуге народа отреагировали на заявление про вымышленный COVID-19 Видео
15:34
В Фонд борьбы с коронавирусом в Украине "насыпали" денег Видео
15:27
Resident Evil 8 повторяет печальную судьбу The Last of Us Part II
14:59
Постковидный синдром - врач рассказала, чем он опасен Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять