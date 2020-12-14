Супер топ-модель по-украински выпуск 9 - кто прошел в финал

Супер топ-модель по-украиснки 2020 - кто в финале / Новый канал

Девятый выпуск нового сезона Супер Топ-модели по-украински прошел 14 декабря на Новом канале. Помимо традиционного выгона, девушек ждала битва за жизнь — эксперты должны были решить, кто покинет проект: Арина Любителева или Ира Мойсак. Но обо всем по порядку.

Первое испытание — дефиле-перформанс в образах всемирно известных звезд — стало последним для Арины Любителевой. Именно она провалила баттл за жизнь.

"Два месяца съемок Супер Топ-модели по-украински — это два месяца лагеря, в котором, кажется, я пережила все. Рассказала много личного, показала, что могу. Нет чего-то, что осталось несказанным или недонесенным. Свою миссию на проекте я выполнила", — сказала Арина на прощание.

После следующего испытания — съемки видео о внутренних зверях девушек — проект покинула Ира Мойсак. Она не поняла смысла задания и не справилась с ним.

"Победа — это не так важно. Самое главное — что я не остановлюсь и не перестану развиваться. Эксперты еще поймут, что их выбор был неправильным", — отметила девушка.

Арина Любителева и Ира Мойсак / Новый канал

Оставшихся участниц ждало одно из самых тяжелых в моральном плане испытаний сезона. Они снимали социальный ролик против домашнего насилия. А помогала им приглашенный суперэксперт недели, почетный посол ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина.

По итогам этого испытания эксперты объявили свой вердикт. И Саша, и Даша, и Таня стали лучшими на этой неделе. А потому они втроем стали финалистками Суперсезона.

Супер Топ-модель по-украински - кто в финале:

Таня Брык;

Саша Литвин;

Даша Майстренко.

Все выпуски СТПМУ выходят по понедельникам в 19:00 на Новом канале. Также смотреть все выпуски онлайн можно на сайте teleportal.ua и на YouTube.