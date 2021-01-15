Святослав Вакарчук заинтриговал общество после ухода из политики

Украинский музыкант Святослав Вакрчук нашел себе новое занятие после того, как сдал мандат и закончил карьеру депутата.
Святослав Вакарчук во время 2020 года успел уйти из политики, снять новый клип и придумал новый музыкальный проект "Оранжерея".
Теперь, оказывается, он решил овладеть новыми навыками и проектами.
Вакарчук намекает, что вскоре сможет похвастаться новыми достижениями: например, будет выступать не как солист, а организует музыкальное сопровождение на тромбоне.
Об этом он пошутил (или нет) в своем Instagram, показав фото с новым музыкальным инструментом.
"Новые времена - новые вызовы", - написал он.
"Вакарчук ни там, ни сям! Вяжи! Ты теряешь своё лицо! Я в прошлом поклонник Океана! Теперь, благодаря тебе, не интересно ничего что связано с тобой!", "Лучше писать песни, петь и играть на трубе, чем быть политиком....."
"Вам идет", "Няшка", "Скоро можна буде на балканські весілля запрошувати)))", "Ще б той звук почути",
Ранее Океан Ельзи представила новый клип с известными артистами.