Святослав Вакарчук заинтриговал общество после ухода из политики

Святослав Вакарчук / УНИАН

Святослав Вакарчук во время 2020 года успел уйти из политики, снять новый клип и придумал новый музыкальный проект "Оранжерея".

Теперь, оказывается, он решил овладеть новыми навыками и проектами.

Вакарчук намекает, что вскоре сможет похвастаться новыми достижениями: например, будет выступать не как солист, а организует музыкальное сопровождение на тромбоне.

Об этом он пошутил (или нет) в своем Instagram, показав фото с новым музыкальным инструментом.

"Новые времена - новые вызовы", - написал он.

Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

"Вакарчук ни там, ни сям! Вяжи! Ты теряешь своё лицо! Я в прошлом поклонник Океана! Теперь, благодаря тебе, не интересно ничего что связано с тобой!", "Лучше писать песни, петь и играть на трубе, чем быть политиком....."

"Вам идет", "Няшка", "Скоро можна буде на балканські весілля запрошувати)))", "Ще б той звук почути",

Ранее Океан Ельзи представила новый клип с известными артистами.