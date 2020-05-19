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Танцы со звездами 2020 Украина - кто может стать учасником шоу

19 мая 2020, 11:37

Главный судья Танцев со звездами Украина Влад Яма предложил поиграть поклонникам в игру - предлагать звезд для участия в новом сезоне шоу.

Влад Яма
Влад Яма предложил обсудить участников Танцев со звездами 2020/ Facebook

В сети обсуждают, кто может стать новыми участниками шоу Танцы со звездами 2020. Обсуждение начала Главный судья шоу Влад Яма предложил написать в комментарии - кого бы люди хотели видеть на шоу. Кроме шуток, пост набрал популярность, и много кто стал предлагать реальных звезд.

"Вы тоже видите свет в конце тоннеля? Тогда кликните на фото дважды, и в комментах, пожалуйста, напишите кого из селебритиз хотите видеть в новом сезоне "Танцев со Звёздами"?..", - предложил Влад Яма.

В ответ уже посыпалось много предложений. Примечательно, что много кто поддерживает кандидатуру фронтвумен The Hardkiss Юлии Саниной для участия в шоу. Но неизвестно, как это повлияет на результаты поиска участников.

"Вашу сногсшибательную жену Лилию", "Тіну Кароль", "Дан Балан", "Юлию Санину", "Каменских", "Кого то с украинских актеров :Милу Сивацкую , Кирилла Дыцевича ,Анну Кошмал кого то из них", "Регина Тодоренко,Даша Петрожицкая, Настя Каменских, Позитив", "Юлию Санину, Вику из Неангелов, Настю Каменских", "Лидия Таран", "Макса Барских, Алексеева", "Юлия Санина, Славу из Неаглелов, Анна Кошмал, Лилия Ребрык, Дашу Астафьеву", "Юлию Санину, Андрея Беднякова, Станислава Боклана", - пишут в комментариях.

Напомним, в финале Танцев со звездами 2019 победила Ксения Мишина и Женя Кот. Они соревновались с Анной Ризатдиновой и Александром Прохоровым в финале.

Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн Телеканал 1+1 Влад Яма
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