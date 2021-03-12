Телеведущую заставили есть живых тараканов в Индонезии

Ольгу Манько накормили насекомыми / Новый канал

Реалити У кого больше?, которое каждую субботу показывает Новый канал, испытывает своих ведущих в самых страшных и отвратительных заданиях. Большинство экстремальных моментов случается во время поиска работы на один день. Но хардкор-наказание в конце выпуска иногда может потрепать нервы не меньше. Во время путешествия на остров Суматра в Индонезии Оля Манько была вынуждена съесть огромную живую медведку.

"Насекомые - это моя самая фобия, поэтому больше всего на проекте я боялась момента придется есть что-то живое, - рассказывает Оля Манько в комментарии для Главреда. - Максу (Максим Узол - соведущий и муж Оли Манько - прим. ред.) Все равно. За время съемок нашего реалити он и живых личинок ел, и сердце кобры, которое еще билось. Словом, решался на такие отвратительные и отважные шаги, что в голове не укладывается. И вот на Суматре, когда я проиграла, ужасное наказание настигло и меня. Я должна была съесть живую медведку. Это такой огромный таракан с крылышками".

Для азиатских стран такие деликатесы - обычное дело. Но ведущую-украинку жизнь к такому не готовила.

Ольга Манько / Новый канал

"Если та медведка была бы зажаренная или подсушенная, или какая-то маринованная, как, бывает, едят на азиатских рынках - было бы еще полбеды, - признается ведущая. - Но нет. Живой огромный таракан попал ко мне в пищевод. Я и так нервничала, готовясь к наказанию, и когда увидела перед собой живое существо, которое ползает, быстро перебирая лапками, меня "накрыло". Это была какая-то истерика. Мне начали рассказывать, как правильно есть этого волчка. Нужно сначала оторвать голову, потом лапки, а потом быстро жевать. От этого инструктажа стало еще страшнее".

Ольга Манько / Новый канал

Оля же согласилась на отважный шаг. В выпуске реалити это заняло всего две минуты. Но на самом деле....

"Снимали это несчастное наказание мы целый час, - призналась Манько. - Целый час я просто сидела над тем насекомым и плакала. Никак не могла себя пересилить. Мне уже режиссер говорила: "Давай я съем с тобой за компанию". Команда была готова на все, чтобы я решилась. Это самое ужасное наказание за все выпуски, которые мы сняли в шоу У кого больше?".

Напомним, что все новые выпуски шоу У кого больше? выходят на Новом канале по субботам. Также смотреть выпуски онлайн можно на сайте Нового канала и на ютуб.