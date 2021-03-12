УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Телеведущую заставили есть живых тараканов в Индонезии

12 марта 2021, 15:43

Украинская телевудущая и тревел-блогер Ольга Манько боится насекомых. И так сложился сюжет проекта Нового канала, что девушка была вынуждена наступить на горло страху.

Ольга Манько
Ольгу Манько накормили насекомыми / Новый канал

Реалити У кого больше?, которое каждую субботу показывает Новый канал, испытывает своих ведущих в самых страшных и отвратительных заданиях. Большинство экстремальных моментов случается во время поиска работы на один день. Но хардкор-наказание в конце выпуска иногда может потрепать нервы не меньше. Во время путешествия на остров Суматра в Индонезии Оля Манько была вынуждена съесть огромную живую медведку.

"Насекомые - это моя самая фобия, поэтому больше всего на проекте я боялась момента придется есть что-то живое, - рассказывает Оля Манько в комментарии для Главреда. - Максу (Максим Узол - соведущий и муж Оли Манько - прим. ред.) Все равно. За время съемок нашего реалити он и живых личинок ел, и сердце кобры, которое еще билось. Словом, решался на такие отвратительные и отважные шаги, что в голове не укладывается. И вот на Суматре, когда я проиграла, ужасное наказание настигло и меня. Я должна была съесть живую медведку. Это такой огромный таракан с крылышками".

Для азиатских стран такие деликатесы - обычное дело. Но ведущую-украинку жизнь к такому не готовила.

Ольга Манько
Ольга Манько / Новый канал

"Если та медведка была бы зажаренная или подсушенная, или какая-то маринованная, как, бывает, едят на азиатских рынках - было бы еще полбеды, - признается ведущая. - Но нет. Живой огромный таракан попал ко мне в пищевод. Я и так нервничала, готовясь к наказанию, и когда увидела перед собой живое существо, которое ползает, быстро перебирая лапками, меня "накрыло". Это была какая-то истерика. Мне начали рассказывать, как правильно есть этого волчка. Нужно сначала оторвать голову, потом лапки, а потом быстро жевать. От этого инструктажа стало еще страшнее".

Ольга Манько
Ольга Манько / Новый канал

Оля же согласилась на отважный шаг. В выпуске реалити это заняло всего две минуты. Но на самом деле....

"Снимали это несчастное наказание мы целый час, - призналась Манько. - Целый час я просто сидела над тем насекомым и плакала. Никак не могла себя пересилить. Мне уже режиссер говорила: "Давай я съем с тобой за компанию". Команда была готова на все, чтобы я решилась. Это самое ужасное наказание за все выпуски, которые мы сняли в шоу У кого больше?".

Напомним, что все новые выпуски шоу У кого больше? выходят на Новом канале по субботам. Также смотреть выпуски онлайн можно на сайте Нового канала и на ютуб.

новости шоу бизнеса Новый канал
Сейчас вы просматриваете новость «Телеведущую заставили есть живых тараканов в Индонезии». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Від пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницамиВід пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницами Стало известно, кто представит Россию на Евровидении-2021Стало известно, кто представит Россию на Евровидении-2021 Елизавета II отреагировала на интервью Меган Маркл и принца ГарриЕлизавета II отреагировала на интервью Меган Маркл и принца Гарри Солистка ВИА Гры побаловала фанатов своими полуголыми фотоСолистка ВИА Гры побаловала фанатов своими полуголыми фото Украинский телеведущий откровенно рассказал о пережитом горе 8 мартаУкраинский телеведущий откровенно рассказал о пережитом горе 8 марта

Последние новости

16:36
Go-A обвинили в использовании редчайшей птицы для клипа на Евровидение
16:26
Как женщине не заболеть раком: семь важных шагов Видео
16:20
Гороскоп на 13 марта для всех: соблазнительное знакомство и тайная корысть Видео
16:12
Части Украины синоптик сулит до +14: названы самые теплые области Видео
16:10
Instagram перезапустила Lite-версию своего приложения в Украине
Реклама
16:02
У Кличко раскрыли планы по работе транспорта в Киеве в случае локдауна Видео
16:01
В Украине подорожали сигареты - чиновники назвали причину Видео
15:54
Кравчук сделал заявление о новых переговорах Зеленского и Путина Видео
15:47
ЕС ударил по России продлением санкций за агрессию против Украины Видео
15:43
Телеведущую заставили есть живых тараканов в Индонезии
15:26
Вирусолог рассказала, скиснет ли в Украине вся вакцина Covishield Видео
15:25
Когда потепление в Украине: синоптик назвала теплые дни Видео
15:21
В Bethesda рассказали, как продвигается разработка TES 6 и Starfield Видео
15:13
Сделка "Метинвеста" на Донбассе станет важным сигналом для жителей ОРДЛО - эксперт
15:00
Де логіка 2021 - самые яркие моменты первого выпуска нового проекта Видео
14:59
Украина вооружится американскими истребителями F-35 – командующий ВС Видео
14:40
В сети "заправок Медведчука" ответили на обыски СБУ Видео
14:22
Киевским работникам сегодня подарили короткий рабочий день Видео
14:08
Microsoft поставила точку в вопросе выхода игр Bethesda на PS5 Видео
13:57
Болгария и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca Видео
Реклама
13:53
Луценко оконфузился в эфире своей программы на канале Порошенко
13:44
Навальный "убыл" из СИЗО в неизвестном направлении Видео
13:26
Поздравления с Днем землеустроителя прикольные и искренние
13:26
На госТВ Беларуси унизили Зеленского и назвали Украину "бандеростаном" Видео
13:10
Square Enix устроит шоу с анонсами – там покажут новую Life is Strange
12:54
Лещенко рассказал о покупке сыном Ахметова "дворца" в Швейцарии Видео
12:52
Ляшко назвал главное условие введения в Украине локдауна Видео
12:33
В Steam отдают оригинальную Metro 2033 в рамках распродажи игр серии Видео
12:25
Binomo в Украине: обзор платформы онлайн-трейдинга новости компании
12:12
Фитнес-модель показала фанатам тугую попу на сексуальном снимке
12:02
У берегов Африки пираты напали на танкер с украинцами и захватили заложников
11:44
Надя Дорофеева выпустила концертный клип на песню А tebe
11:42
Как похудеть на 10 килограмм быстро и без вреда для здоровья Видео
11:37
В Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на Херсонщине Видео
11:36
В Украине объявили штормовое предупреждение: кому готовиться к непогоде Видео
11:02
Эксперт назвал недругов Украины в Европе Видео
10:58
В Слуге народа раскрыли планы по национализации Мотор Сичи Видео
10:52
Можно ли забеременеть сразу после отмены противозачаточных Видео
10:36
Отключат свет и воду: в Тернополе пригрозили жесткими мерами нарушителям карантина Видео
10:20
Стало известно, почему пошел на дно сухогруз с украинцами на борту Видео
Реклама
10:09
При Байдене США будут мириться с Москвой за счет Украины мнение
09:54
Пекин поставил Киеву условие в ответ на планы национализации Мотор Сичи Видео
09:45
Киев предупредили о скачке температуры: названы даты Видео
09:23
В Киеве горел дом престарелых: внутри находились 65 пожилых людей Видео
09:00
Киевлян предупредили о росте цифр в февральских платежках за отопление Видео
08:48
Почему Украине нужен английский как второй государственный язык мнение
08:45
Поклонская назвала себя украинкой и озвучила предложение для Зеленского
08:20
В Украине зафиксирован максимум больных COVID-19 за сутки с начала года Видео
08:05
Популярный жаропонижающий препарат может защитить от COVID-19 – ученые Видео
08:04
Ткаченко назвал причину быстрого закрытия нового "медведчуковского" канала
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять