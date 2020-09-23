"Теперь можно": Тимати засветился с шикарной блондинкой

Тимати сделал фото с шикарной тату-мастером, и вызвал бурное обсуждение своей личной жизни.
Рєпер Тимати после расставания со своей второй женой Анастасией Решетовой не афиширует каеи-либо изменения в личной жизни. Но сеть взбудоражило фото с шикарной тату-мастером Анной Дарбицкой, которая опубликовала фото с рэпером у себя в интсаграм.
"Теперь можно", - подписала она фото.
Что именно имела в виду девушка - поняли не все, и не сразу - многие решили, что она теперь встречается с Тимати. Но самые знающие вспомнили про просьбу жены про никаких фото и видео с девицами. Так вот - теперь можно.
На фото Тимати и Анна мило позируют, без всяких пошлостей и намеков.
"Ну капец конечно, предыдущие хоть красивые были, без пельменей", "Потом беременность, ребёнок и досвидос )",
"Да ладно?! Серьезно?", "да не, по-любому заливает))", "та она просто его тату мастер много времени уже))",
"А он в курсе?", "Всем спасибо, все свободны", "Теперь татухи бесплатно бить будет",
"Она имеет ввиду то что его бывшая Настя не разрешала фоткаться с телками, а теперь можно", "Комментаторы вообще не поняли рофла. Хахаха"
- Напомним, 11 сентября Анастасия Решетова объявила о разводе с Тимати.
- Всего через неделю у Тимати и Моргенштерна вышел клип El Problemo с голыми и полуголыми девицами.
- Пока что никто из пары не освещает подробности свое личной жизни после расставания.