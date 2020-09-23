"Теперь можно": Тимати засветился с шикарной блондинкой

Тимати / Instagram

Рєпер Тимати после расставания со своей второй женой Анастасией Решетовой не афиширует каеи-либо изменения в личной жизни. Но сеть взбудоражило фото с шикарной тату-мастером Анной Дарбицкой, которая опубликовала фото с рэпером у себя в интсаграм.

"Теперь можно", - подписала она фото.

Что именно имела в виду девушка - поняли не все, и не сразу - многие решили, что она теперь встречается с Тимати. Но самые знающие вспомнили про просьбу жены про никаких фото и видео с девицами. Так вот - теперь можно.

На фото Тимати и Анна мило позируют, без всяких пошлостей и намеков.

Тимати и Анна Дарбицкая / Instagram

Тимати и Анна Дарбицкая / Instagram

Тимати и Анна Дарбицкая / Instagram

"Ну капец конечно, предыдущие хоть красивые были, без пельменей", "Потом беременность, ребёнок и досвидос )",

"Да ладно?! Серьезно?", "да не, по-любому заливает))", "та она просто его тату мастер много времени уже))",

"А он в курсе?", "Всем спасибо, все свободны", "Теперь татухи бесплатно бить будет",

"Она имеет ввиду то что его бывшая Настя не разрешала фоткаться с телками, а теперь можно", "Комментаторы вообще не поняли рофла. Хахаха"