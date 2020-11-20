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Угрожает нацбезопасности Украины: известного российского музыканта внесли в "черный список"

20 ноября 2020, 18:08

Российский продюсер Фадеев внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Максима Фадеева внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности / Instagram

Известный российский ​композитор и продюсер Максим Фадеев оказался среди лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

В так называемый "черный список" российского композитора и продюсера внесло Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины. Соответствующее решение приняли 19 ноября приказом Минкультуры №2319.

"Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева", – говорится в сообщении.

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Отметим, Максиму Фадееву также запретили въезд на территорию Украины сроком на три года в мае 2020 года. По состоянию на 20 ноября, в списке лиц, создающих угрозу национальной безопасности есть уже 156 человек.

На решение СБУ о запрете пересечения украинской границы Максим Фадеев отреагировал достаточно остро, пообещав пожаловаться в Международный суд ООН в Гааге.

Ранее Главред сообщал, что у Максима Фадеева случился сердечный приступ.

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