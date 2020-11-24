Украинская певица устроила концерт в метро на свой день рождения

Runa / пресс-служба

Украинская певица Runa, которая недавно показала премьеру нового клипа, призналась, что любит проводить свои дни рождения необычным и незабываемым способом. В честь своего нынешнего праздника, она рассказала, как во время посещения Нью-Йорка устроила мини-концерт прямо на станции, так как совпало ее настроение - в день выполнения ее мечт.

"Я всегда мечтала увидеть Нью-Йорк, хотя долгое время эта мечта казалась недостижимой. Но накануне 30-летия я решила - когда, если не сейчас",- призналась девушка.

Runa прилетела в Нью-Йорк за день до своего рождения: "Помню, как приземлилася в аэропорту за день до праздника и не могла поверить, что я это сделала. Знаете, мы часто представляем "тот самый момент" и для меня это - проснуться в свой День рождения 24 ноября на Манхэттене".

Runa - день рождения / пресс-служба

И уже на следующий день сердце преисполнилось праздником и желанием дарить радость.

"Я открыла глаза и через огромное окно увидела эти невероятные небоскребы. В тот момент я поняла, что способна воплотить в жизнь любую мечту", - объяснила она.

ВО время поездки в метро, она вышла из вагона, и услышала, что уличный музыкант играет знакомую мелодию. Девушка решила присоединиться, и составить ему дуэт. Видео со своего пения она показала в Instagram.

Напомним, что премьерный клип Runa Таблетка набрал боле 215 тысяч просмотров на ютубе.