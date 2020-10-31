Умерла известная советская актриса из фильма А зори здесь тихие

Умерла актриса Галина Филимонова / Фото: Flickr

В России 31 октября на 76-м году жизни умерла популярная советская актриса Галина Филимонова, сыгравшая в фильме А зори здесь тихие.

"Не стало Галины Ивановны Филимоновой, актрисы МДТ и долгие годы педагога нашей мастерской", — говорится в сообщении на странице театральной мастерской Юрия Красовского в сети ВКонтакте.

Коллеги вспоминают, что Филимонова воспитала не одно поколение актёров и режиссёров.

"Её преданность театру и служение своему делу всегда вызывали восхищение. А высокая энергия, честность и талант заражали и заставляли сильнее углубляться в профессию и погружаться в процесс", — указано в тексте.

Кадры из фильма А зори здесь тихие / Фото: kino-teatr.ru

Как известно, Филимонова родилась в Ленинграде в 1944 году, окончила ЛГИТМиК в 1967 году. Она играла в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, в рижском Театре русской драмы, в ленинградском Театре драмы и комедии на Литейном и Малом драматическом театре. Актриса также преподавала актерское мастерство в Санкт-Петербургской академии театрального искусства.

В 1993 году Филимонова получила звание Заслуженная артистка России. Среди известных кинокартин с ее участием — А зори здесь тихие, Перед бурей, Серебряные струны.

Читайте такжеУмерла праправнучка Александра Пушкина