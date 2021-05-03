Ушел из жизни актер из "Весны на Заречной улице"

Скончался актер Жан Мельников

Умер известный украинский режиссер и актер, который прославился своей ролью в фильме "Весна на Заречной улице" Жан Мельников. Артисту было 84 года.

О смерти актера сообщил его сын – Андрей Мельников на странице в Facebook. Причину смерти артиста не назвали.

"Отец! Ты самый лучший Папа на земле! Ты всегда переживал не только за нас, твоих детей, но и за тех, кто были близки твоему сердцу, и старался делать для нас все! Ты дал нам больше, чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас! Мы благодарим тебя и очень скучаем. Тебя не стало сегодня, в светлый праздник Пасхи, в 19:00. Мы не прощаемся и любим тебя", – написал сын актера в Соцсети.

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Жан Александрович Мельников родился в 1936 году в Днепропетровске. Сниматься начал в 50-х: "Педагогическая поэма", "Весна на Заречной улице", "Вдали от Родины", "Восемнадцатилетние", "Преступление со многими неизвестными".

В 1977-м получил звание народного артиста Украины, в 2007-м был награжден Орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-украинских культурных связей.