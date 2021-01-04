В Сети показали легендарное выступление молодого Чапкиса

В сети вспомнили об архивном видео с выступлением легендарного хореографа и танцора Григория Чапкиса, снятом более 60 лет назад.
Поклонники танцев и фанаты Григория Чапкиса, который последние годы стал главным судьей проекта Танці з зірками на 1+1, обратили внимание на видео гопака, который исполняет Григорий Чапкис в молодости. На видео отметка 1958 год - более 60 лет назад.
Танцюрист исполняет легендарный ползунец, во время которого будто бы нарушает законы физики.
Само видео появилось уже более 2 лет назад, но периодически к нему возвращается популярность.
Поклонники восторгаются умением танцюриста:
- "Блин, это вообще круто, самая фишка, что спина при этом прямая, плечи на одном уровне, это очень очень сложный элемент",
- "Ох, молодец какой! В его исполнении выглядит так легко, действительно - парит над сценой!",
- "Физики курят в сторонке.Как так можно держать спину и скорость соблюдать?Нереальное что то",
- "Красавчик! просто парит над сценой, нарушая все законы гравитации!",
- "Против всех законов физики", - пишут в коментариях.
Григорий Чапкис ползунец - ансамбль Вирского - смотреть видео:
Напомним, что Григорий Чапикс попал в больницу с пневмонией после шоу Танці з зірками.
Хореографа и танцюриста успешно вылечили - его сын сообщил, что Чапкис еще перед Новым годом вернулся домой.
Автор: Александр Галаджий