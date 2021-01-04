В Сети показали легендарное выступление молодого Чапкиса

Григорий Чапкис / Instagram

Поклонники танцев и фанаты Григория Чапкиса, который последние годы стал главным судьей проекта Танці з зірками на 1+1, обратили внимание на видео гопака, который исполняет Григорий Чапкис в молодости. На видео отметка 1958 год - более 60 лет назад.

Танцюрист исполняет легендарный ползунец, во время которого будто бы нарушает законы физики.

Само видео появилось уже более 2 лет назад, но периодически к нему возвращается популярность.

Поклонники восторгаются умением танцюриста:

"Блин, это вообще круто, самая фишка, что спина при этом прямая, плечи на одном уровне, это очень очень сложный элемент",

"Ох, молодец какой! В его исполнении выглядит так легко, действительно - парит над сценой!",

"Физики курят в сторонке.Как так можно держать спину и скорость соблюдать?Нереальное что то",

"Красавчик! просто парит над сценой, нарушая все законы гравитации!",

"Против всех законов физики", - пишут в коментариях.

Григорий Чапкис ползунец - ансамбль Вирского - смотреть видео:

Напомним, что Григорий Чапикс попал в больницу с пневмонией после шоу Танці з зірками.

Хореографа и танцюриста успешно вылечили - его сын сообщил, что Чапкис еще перед Новым годом вернулся домой.