Вассерман объяснил появление в трусах перед журналистами

Анатолий Вассерман вышел к журналистам в трусах / Фото: МК

Одиозный российский телеведущий и публицист Анатолий Вассерман назвал причину недавнего появления перед журналистами в одних трусах.

В комментарии ресурсу Собеседник он признался, что дома всегда работает полностью голым и, если внезапно приходят гости, то успевает надеть только плавки.

Вассерман утверждает, что сейчас у него много работы, поэтому нет времени обращать внимание на внешний вид.

"Также у меня сейчас подходит дедлайн по парочке моих статей, а еще три разные книги ждут моей редактуры", — добавил ведущий.

По словам публициста, возле его рабочего места подключено много техники, температура очень повышается, а работать в жаре сложно. Если же включить кондиционер, чтобы на рабочем месте было комфортно, во всей остальной квартире будет слишком холодно.

"Поэтому на своем рабочем месте я обычно одет в "сильно поношенный костюм Адама"", — рассказал Вассерман.

/ Фото: кадр НТВ

По словам телеведущего, он не успевает надеть что-то серьезное во время прихода гостей, но эта ситуация его вовсе не смущает.

"Понятно, что моя "стройная" тушка — зрелище не для слабонервных, но это уже не моя проблема. Если кому-то не нравится — жаль, конечно, но я за это ответственности не несу", — заключил Вассерман.

/ Фото: кадр НТВ