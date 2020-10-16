"Одежду сдуло": дочь Брежневой публично разделась

Дочь Веры Брежневой Соня Киперман, которая живет в США, показала пикантные фото с последних теплых деньков.
Дочь певицы Веры Брежневой похвалилась невероятной фигурой в сексуальном наряде нежась на солнце.
Соня Киперман в Instagram показала нежную фигуру в крошечном бикини
"Теплые ветры", - подписала свои фото Соня Киперман.
На снимках Соня в зеленом бикини едва прикрыла свою аппетитную молодую грудь, и показала упругие бедра и ягодицы.
Кроме того, девушка показала юную грудь крупным планом.
"такие теплые, что одежду сдуло? Прикройся, а то не усну!"
"Первое фото очень красивое", "Прекрасное тело! Игривое личико! Видимо, озорной характер!.. Да... и эти конопушки!..",
Ранее украинская телеведущая Алла Костромичека показала откровенное фото без белья.
Автор: Александр Галаджий