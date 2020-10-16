"Одежду сдуло": дочь Брежневой публично разделась

Соня Киперман / Instagram

Дочь певицы Веры Брежневой похвалилась невероятной фигурой в сексуальном наряде нежась на солнце.

Соня Киперман в Instagram показала нежную фигуру в крошечном бикини

"Теплые ветры", - подписала свои фото Соня Киперман.

На снимках Соня в зеленом бикини едва прикрыла свою аппетитную молодую грудь, и показала упругие бедра и ягодицы.

Кроме того, девушка показала юную грудь крупным планом.

Соня Киперман / Instagram

Соня Киперман / Instagram

Соня Киперман / Instagram

"такие теплые, что одежду сдуло? Прикройся, а то не усну!"

"Первое фото очень красивое", "Прекрасное тело! Игривое личико! Видимо, озорной характер!.. Да... и эти конопушки!..",

Ранее украинская телеведущая Алла Костромичека показала откровенное фото без белья.