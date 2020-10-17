"Стало стыдно": Брежнева разделась в примерочной магазина

Вера Брежнева / Instagram

Вера Брежнева в примерочной магазина показала на откровенном фото, чем она занимается во время шопинга.

Вера Брежнева в Instagram похвасталась в примерочной откровенным фото.

"Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря) зашла в любимый", - пишет она к фото.

На фото Брежнева позирует в черном боди и высоких сапожках, демонстрируя длинные стройные ножки, плоский животик с прессом и сексуальные женские прелести, которые не способна скрыть скудная одежда.

Вера Брежнева / Instagram

"Шорт побэри, сразу стало стыдно за съеденные утренние булочки с маслом",

"Вы на голое тело меряете боди в магазине? Или это ваше..", "На белье",

"Мадам! Не пора ли пупок прикрыть маленько?", "не) пока нет пуза - пупок можно показывать",

"Вера вы секс воплоти, невозможно остановиться "

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