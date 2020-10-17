"Стало стыдно": Брежнева разделась в примерочной магазина

Вера Брежнева впечатлила своих поклонников спортивной фигурой, которую обнажила в примерочной магазина.
Вера Брежнева в примерочной магазина показала на откровенном фото, чем она занимается во время шопинга.
Вера Брежнева в Instagram похвасталась в примерочной откровенным фото.
"Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря) зашла в любимый", - пишет она к фото.
На фото Брежнева позирует в черном боди и высоких сапожках, демонстрируя длинные стройные ножки, плоский животик с прессом и сексуальные женские прелести, которые не способна скрыть скудная одежда.
"Шорт побэри, сразу стало стыдно за съеденные утренние булочки с маслом",
"Вы на голое тело меряете боди в магазине? Или это ваше..", "На белье",
"Мадам! Не пора ли пупок прикрыть маленько?", "не) пока нет пуза - пупок можно показывать",
"Вера вы секс воплоти, невозможно остановиться "
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