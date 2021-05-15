Вера Кекелия и Богдан Юсипчук показали съемки 5 сезона шоу ЖВЛ на 1+1

Вера Кекелия и Богдан Юсипчук / instagram.com/zhvl_official/

Финалистка Голосу країни 7 Вера Кекелия в 2020 году стала новой ведущей проекта Життя Відомих людей на 1+1, где рассказываются самые "вкусные" истории про селебритиз - как украинских, так и зарубежных.

Только весной 2020 года Кекелия впервые стала мамой и родила сына Ивана. Сегодня в сториз девушка показала свежие кадры со съемок нового сезона ЖВЛ, и рассказала, о том, что совмещение регулярных съемок и семейные дела превратили ее в суперженщину.

"Доброе утро страна! Задокументирую - не знаю, как приучиться, будучи мамой приучиться не опаздывать и приезжать на съемки не с мокрой головой на запись программы ЖВЛ", - говорит Вера в сториз.

Далее в гримерку пришел ее соведущий Богдан Юсипчук, и Вера рассказала, что он не спал всю ночь из-за съемок и потянул шею, "поэтому он будет тупить сегодня на записи".

Девушка отметила, что она не спит уже год: "Вот, понимаете, женщина - всемогущая".

Кроме того певица показала свой образ перед началом съемок - ярко подобранное платье отлично контрастирует с голубыми глазами, а легкий мейкап усиливает этот эффект.

Недавно Вера Кекелия умилила смешным фото с сыном, который решил посмотреть в окно.

Напомним, что ведущая 1+1 Вера Кекелия также поет иногда для выступлений на шоу Танці з 1+1, и является артисткой Студии Квартал 95, где выступает в Женском и Вечернем Кварталах.

Кекелия прошла в финал 7 сезона Голоса країни, была в команде Сергея Бабкина, а после окончания шоу ее отношения с Романой Дудой плавно переросли в успешный брак.

Пока что неизвестно, когда вышла 5 сезон ЖВЛ 2021 - дату выхода на 1+1 не называют.

Все сезоны проекта ЖВЛ можно смотреть онлайн на сайте 1+1 video.