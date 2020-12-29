"Выбрал серьезные щи": Шнурова лишили статуса святого

Сергей Шнуров / Instagram

Пародийное религиозное течение, известное как "Церковь Летающего макаронного монстра" лишила святого статуса лидера группировки Ленинград, известного российского певца, медиаменеджера и политика Сергея Шнурова.

Об этом сообщает портал Подъем. Как сообщают журналисты, теперь прихожанам этой церкви, пастафарианцам, не рекомендуется слушать песни Шнурова.

"Наши верующие были недовольны его поведением и сказали, что такое несовместимо со статусом святого, провели церковный суд, голосование и приняли решение. Он не оправдал наше доверие и совершил порочащие его поступки", ‒ заявили священнослужители.

К слову, святым Шнурова признали в 2017-м ‒ за любовь к макаронным изделиям и "служению абсурду". Но теперь, церковный суд пастафарианцев принял решение лишить певца такого статуса с формулировкой "изменил макаронам, предпочтя им серьезные щи и большую политику".

Пастафарианство ("Церковь Летающего макаронного монстра") существует с 2005 года как пародийная религия. Ее основал американский физик Бобби Хендерсон в знак протеста против решения департамента образования штата Канзас преподавать в школах Канзас теорию "Разумного замысла", которая подразумевает существования "творца".

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