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"Жаль нет дырочки": Тарзан без трусов прикрыл свой "стрючок" гитарой

9 сентября 2020, 10:04

Муж Наташи Королевой стриптизер Тарзан порадовал своих поклонниц вызывающим фото, на котором снялся в своем любимом наряде - голышом.

Тарзан
Тарзан / Instagram

Российский шоумен, стриптизер, спортсмен Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, побаловал своих подписчиц откровенным фото, на котором снялся голышом с гитарой.

Тарзан заговорил об осени и оголился на фото в Instagram.

"Не будем грустить по ушедшему лету...Здравствуй,осень! Тебе звучит Осенний блюз", - пишет Тарзан.

На фото, снятое снизу вверх Тарзан прикрывает свое достоинство аккустической гитарой. Снимок вызвал резонанс, ибо много кто интересовался, не жена ли это снимает его с пола голышем, и требовали показать фотографа, другие же пришли в восторг от голого мужчины с гитарой.

Тарзан
Тарзан / Instagram

"Как же жаль, что на задней стенке гитары нет дырочки", "Хотела написать тоже самое с маленькой поправкой "заднюю стенку убрать совсем")))", "Чего только не вертел", "Красотища то какая", "Блюз и рок под бабский свист, *бнет голый гитарист!))", "Так открой свой стрючок", "Больше заработать денег нечем,можно голяком попрыгать", - пишут в комментариях.

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Тарзан Сергей Глушко Наташа Королева новости шоу бизнеса
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