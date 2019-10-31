А если хочется новых впечатлений, посетить какое-то музыкальное событие, то стоит заглянуть на афишу Киева, где легко отыскать концерт на ближайший свободный день и отправиться туда, захватив друзей в охапку.

Linkin Park Tribute Show: дань памяти Честеру Беннингтону

Совсем недавно нас покинул легендарный Честер – вокалист и безмерный лидер всеми любимой группы. А потому вечер 9 ноября позволит воскресить в памяти самые яркие хиты Linkin Park, вспомнить, как звучали первые и последние песни в исполнении Честера. И, конечно же, можно будет насладиться оригинальным звучанием от кавер-группы Newtonz, что хорошо известны даже за пределами Украины своими невероятными выступлениями.

Легендарный концерт группы Антитела

Фанаты рока и поп-рока точно оценят выступление одной из самых масштабных групп не только столицы, но и во всей Украине. Антитела отправляются в огромный тур, который всколыхнет в памяти их основные хиты, а также даст возможность окунуться в новое звучание пластинки под названием "Hello". Вечер 16 ноября обещает быть жарким, наполненным драйвовым ритмом, под который захочется двигаться вместе с толпой людей.

Трибьют группы Ария с симфоническим оркестром

Встречайте такое долгожданное событие этой осени – трибьют культовой Арии в исполнении группы Beast. В рамках вечера, что произойдёт 16 ноября, со сцены можно будет услышать не только оригинальное звучание, которым славится Ария, но и невероятные вокальные данные. Ведь исполнять песни всеми любимой группы будет никто иной, как Иван Ворон – звёздный участник шоу "Голос страны". Техничное и уникальное исполнение, а ещё симфоническая аранжировка – то, чего все так долго ждали!

Впечатляющая Мельница для фанатов рока

Сложно себе представить, однако группа Мельница на сцене уже более двадцати лет. Начиная с маленьких клубов и небольших баров, она, наконец, доросла до масштабов мировой славы, а потому этой осенью, 16 ноября, коллектив блеснёт своим выступлением на киевской сцене. Магическая, самобытная, Мельница способна похвастаться уникальным звучанием, где тесно сплетается современная реальность с древностью, которой вторят необычные музыкальные инструменты, излучающие рок-мотивы. А голос солистки Хелависы – и вовсе самая настоящая магия, очаровывающая публику год за годом.

Презентация новой пластинки от коллектива Нервы

Самым знаковым коллективом в жанре рок и поп-рок можно смело назвать именно Нервы. Ведь вряд ли кто-то не сможет вспомнить яркие мотивы, что ложатся на гитару, которые так и хочется исполнять. И всем известны строчки легендарной песни "Кофе мой друг", так же, как и "Вороны" и другие, что быстро стали хитами.

В этом году, а именно – 17 ноября фанаты смогут оценить и прослушать на концерте новую пластинку, что имеет яркое название "Слэм и депрессия". Немного меланхолии, привычное и любимое всеми исполнение, а также живая музыка – это и многое другое встретит слушателей на главной клубной площадке столицы.