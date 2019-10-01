Украину накроют дожди: украинцев предупредили о резком похолодании

В Киеве в среду будет сухая и теплая погода, температура около + 20 градусов.
В среду, 2 октября, в Украине прогнозируется сухая и солнечная погода, рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Будет уникальный синоптический день. В ближайшей перспективе такого не видно. Везде, в каждой области, будет солнце и будет тепло", - подчеркнула она в Facebook.
По прогнозу синоптика, температура воздуха ожидается в пределах + 19 + 24 градусов.
В то же время ожидается порывистый ветер, предупредила Диденко.
Она подчеркнула, что в Киеве в среду будет сухая и теплая погода, в течение дня столбики термометров покажут около + 20 градусов.
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"Уже 3 октября на западе Украины резко изменится погода, пойдут дожди и похолодает. В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большую часть Украины", - добавила Диденко.
Напомним, ранее синоптики обещали украинцам летнюю погоду.