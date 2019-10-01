Украину накроют дожди: украинцев предупредили о резком похолодании

В Украине прогнозируют дожди и похолодание / Униан

В среду, 2 октября, в Украине прогнозируется сухая и солнечная погода, рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Будет уникальный синоптический день. В ближайшей перспективе такого не видно. Везде, в каждой области, будет солнце и будет тепло", - подчеркнула она в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха ожидается в пределах + 19 + 24 градусов.

В то же время ожидается порывистый ветер, предупредила Диденко.

Она подчеркнула, что в Киеве в среду будет сухая и теплая погода, в течение дня столбики термометров покажут около + 20 градусов.

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"Уже 3 октября на западе Украины резко изменится погода, пойдут дожди и похолодает. В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большую часть Украины", - добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптики обещали украинцам летнюю погоду.