Синоптик предупредила Киев о серьезных осадках: названа дата

Погода в Киеве может ухудшиться на выходных, поделилась эксперт.
Погода в Киеве скоро может измениться – в столице в воскресенье, 23 февраля, ожидаются более серьезные осадки.
В среду, 19 февраля, в столице осадки не прогнозируются, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на завтра для Киева сухой – днем будет солнечно.
"…днем прогнозируется около +5, +6 градусов. Ближайшие более серьезные осадки в столице пройдут… 23 февраля", – отметила эксперт.
Украинский гидрометцентр спрогнозировал, что 19 февраля в Киеве ночью будет +1…+3, а днем – +6…+8 градусов.
По его данным, погода в Киеве 23 февраля будет мокрой – ночью и днем ожидается дождь, ночная температура может составить +1…+3, а дневная – +5…+7.
Ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал погоду в Украине в феврале 2020. По его словам, в нашей стране в феврале ожидается погодная аномалия - весенняя погода.