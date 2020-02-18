Синоптик предупредила Киев о серьезных осадках: названа дата

В Киеве 23 февраля возможны серьезные осадки, сообщила синоптик / УНИАН

Погода в Киеве скоро может измениться – в столице в воскресенье, 23 февраля, ожидаются более серьезные осадки.

В среду, 19 февраля, в столице осадки не прогнозируются, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на завтра для Киева сухой – днем будет солнечно.

"…днем прогнозируется около +5, +6 градусов. Ближайшие более серьезные осадки в столице пройдут… 23 февраля", – отметила эксперт.

Украинский гидрометцентр спрогнозировал, что 19 февраля в Киеве ночью будет +1…+3, а днем – +6…+8 градусов.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

По его данным, погода в Киеве 23 февраля будет мокрой – ночью и днем ожидается дождь, ночная температура может составить +1…+3, а дневная – +5…+7.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал погоду в Украине в феврале 2020. По его словам, в нашей стране в феврале ожидается погодная аномалия - весенняя погода.