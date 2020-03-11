"Погода сложная": синоптик предупредила о "носочных" морозах в Украине

Погода на март 2020 – синоптик назвал точные даты морозов в Украине и Киеве / 1zoom.ru

В Киеве и Украине в целом на выходных похолодает. Людям стоит приготовится к морозам и заранее заготовить себе теплые носочки, советует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Прогноз погоды на завтра, 12 марта, обещает дожди востоку и западу Украины. Температура по всей стране будет в диапазоне от +11 градусов до +17 градусов. Местами сильные порывы ветра.

Винить в этом стоит циклон Gizela, фронт которого зацепит и Украину.

Читайте такжеОбухом по голове – что готовит прогноз магнитных бурь на март 2020Погода в Киеве завтра тоже будет ветреной (и сильно ветреной), но зато без осадков и довольно теплой. Термометры днем дотянутся до отметки +14 градусов.

"На выходных существенно похолодает, до морозца. Поэтому пока что греемся и готовим на субботу-воскресенье теплые веселые носки", – рекомендует синоптик.

Ранее синоптики ошарашили прогнозом на конец марта. По информации синоптиков, в конце месяца украинцев ждет "сюрприз".