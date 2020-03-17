В Киеве "подпрыгнет" температура – синоптик

Погода в Киеве изменится, сообщила Диденко.
Прогноз погоды для Киева на среду, 18 марта, теплый – ожидается солнечная погода, днем максимальная температура может составить до +10 градусов.
В четверг, 19 марта, в столице изменится погода, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, погода в Киеве станет еще теплее – температура "подпрыгнет".
"В Киеве среда обещает быть солнечной и теплой, до +10 градусов. А уже в четверг столбики термометров подпрыгнут до +15 градусов!", – сообщила эксперт.
Диденко предупредила, что на выходных ожидается существенное похолодание, возможен мокрый снег.
В Укргидрометцентре спрогнозировали, что 18-19 марта в столице не ожидаются осадки.
Погода на завтра в Киеве:
Ночь -1…+1, днем – +8…+10.
Погода на 19 марта в Киеве:
Ночью 0…+2, днем – +13…+15.
Ранее народный синоптик Владимир Деркач прогнозировал, что в конце марта 2020 года в Украине ожидается похолодание и осадки. Эксперт составил прогноз и на апрель и май. По его данным, в апреле будет прохладно, а в мае ожидается почти летняя температура.