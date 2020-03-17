В Киеве "подпрыгнет" температура – синоптик

В Киеве в четверг "подпрыгнет" температура, спрогнозировала синоптик / УНИАН

Прогноз погоды для Киева на среду, 18 марта, теплый – ожидается солнечная погода, днем максимальная температура может составить до +10 градусов.

В четверг, 19 марта, в столице изменится погода, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, погода в Киеве станет еще теплее – температура "подпрыгнет".

"В Киеве среда обещает быть солнечной и теплой, до +10 градусов. А уже в четверг столбики термометров подпрыгнут до +15 градусов!", – сообщила эксперт.

Диденко предупредила, что на выходных ожидается существенное похолодание, возможен мокрый снег.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что 18-19 марта в столице не ожидаются осадки.

Погода на завтра в Киеве:

Ночь -1…+1, днем – +8…+10.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Погода на 19 марта в Киеве:

Ночью 0…+2, днем – +13…+15.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Владимир Деркач прогнозировал, что в конце марта 2020 года в Украине ожидается похолодание и осадки. Эксперт составил прогноз и на апрель и май. По его данным, в апреле будет прохладно, а в мае ожидается почти летняя температура.