Погибнут цветы и завязь: синоптики рассказали, каким будет начало апреля

Украинцев предупредили о заморозках в начале апреля / УНИАН

Конец марта радует нас солнечными деньками, но по информации синоптиков, погода в начале апреля существенно испортится.

Как сообщает Укргидрометцентр, начало апреля в Украине будет холодным и дождливым, 31 марта – 2 апреля ожидается вторжение арктического воздуха.

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В западных, северных и большинстве центральных областей ожидается ощутимое понижение температуры: ночью до 6° мороза, в центре – от 3° мороза до 3° тепла.

В Карпатах 31 марта ожидается умеренный снег, в остальное время - без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью упадет до 4-9° мороза, днем "потеплеет" до 0-5° мороза.

Днем 30 марта в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. Уровень опасности – I, "желтый".

"Снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи ранорасцветающих плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников",- предупреждают синоптики.

Погода в Украине

Ранее Главред писал, что синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что после похолодания погода в Украине будет становиться теплее с четверга, 2 апреля. На большей части территории в понедельник, 30 марта, существенно похолодает, однако теплая погода задержится в большинстве центральных областей, на востоке и на юге страны, поделилась эксперт в Facebook.

Также напомним, в Украинском гидрометцентре сообщили, что погода в Киеве 30 марта прогнозируется зимняя – максимальная температура может составить +5, днем и ночью ожидается снег.