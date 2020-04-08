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"Задождит, вернутся заморозки": Киев предупредили об ухудшении погоды

8 апреля 2020, 11:28

Погода в Киеве скоро испортится, спрогнозировали синоптики.

В Укргидрометцентре предупредили, что в Киев вернутся заморозки – Погода в Киеве на пять дней
В Киев вернутся заморозки, предупредили в Укргидрометцентре / УНИАН

Погода на сегодня и на завтра в Киеве, на среду и четверг, 8-9 апреля, прогнозируется очень теплая и сухая – максимальная дневная температура ожидается +19 градусов, а в ближайшие дни возможно резкое похолодание и дожди.

В пятницу, 10 апреля, в столице днем максимальная температура может составить +13, днем и ночью прогнозируются дожди, предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что 11 апреля погода в Киеве днем станет еще прохладнее, а 12 числа вернутся заморозки.

Прогноз погоды для Киева на 8-12 апреля:

  • 8 апреля: днем +17…+19, без осадков;
  • 9 апреля: ночью +6…+8, днем +17…+19, без осадков;
  • 10 апреля: ночью +6…+8, днем +11…+13, ночью и днем дождь;
  • 11 апреля: ночью +2…+4, днем +8…+10, без осадков;
  • 12 апреля: ночью -1…-3, днем +8…+10, без осадков.

Читайте такжеУкраину накроют заморозки: синоптик огорошил прогнозом на ПасхуРанее в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Украине в апреле 2020 года. По его данным, в нашей стране ожидается погодная аномалия – средняя температура воздуха немного превысит значения, которые были зафиксированы на протяжении многих лет наблюдения.

погода в Киеве прогноз погоды Укргидрометцентр
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