"Задождит, вернутся заморозки": Киев предупредили об ухудшении погоды

В Киев вернутся заморозки, предупредили в Укргидрометцентре / УНИАН

Погода на сегодня и на завтра в Киеве, на среду и четверг, 8-9 апреля, прогнозируется очень теплая и сухая – максимальная дневная температура ожидается +19 градусов, а в ближайшие дни возможно резкое похолодание и дожди.

В пятницу, 10 апреля, в столице днем максимальная температура может составить +13, днем и ночью прогнозируются дожди, предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что 11 апреля погода в Киеве днем станет еще прохладнее, а 12 числа вернутся заморозки.

Прогноз погоды для Киева на 8-12 апреля:

8 апреля: днем +17…+19, без осадков;

9 апреля: ночью +6…+8, днем +17…+19, без осадков;

10 апреля: ночью +6…+8, днем +11…+13, ночью и днем дождь;

11 апреля: ночью +2…+4, днем +8…+10, без осадков;

12 апреля: ночью -1…-3, днем +8…+10, без осадков.

Читайте такжеУкраину накроют заморозки: синоптик огорошил прогнозом на ПасхуРанее в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Украине в апреле 2020 года. По его данным, в нашей стране ожидается погодная аномалия – средняя температура воздуха немного превысит значения, которые были зафиксированы на протяжении многих лет наблюдения.