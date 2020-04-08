"Задождит, вернутся заморозки": Киев предупредили об ухудшении погоды

Погода в Киеве скоро испортится, спрогнозировали синоптики.
Погода на сегодня и на завтра в Киеве, на среду и четверг, 8-9 апреля, прогнозируется очень теплая и сухая – максимальная дневная температура ожидается +19 градусов, а в ближайшие дни возможно резкое похолодание и дожди.
В пятницу, 10 апреля, в столице днем максимальная температура может составить +13, днем и ночью прогнозируются дожди, предупредили в Украинском гидрометцентре.
Синоптики добавили, что 11 апреля погода в Киеве днем станет еще прохладнее, а 12 числа вернутся заморозки.
Прогноз погоды для Киева на 8-12 апреля:
- 8 апреля: днем +17…+19, без осадков;
- 9 апреля: ночью +6…+8, днем +17…+19, без осадков;
- 10 апреля: ночью +6…+8, днем +11…+13, ночью и днем дождь;
- 11 апреля: ночью +2…+4, днем +8…+10, без осадков;
- 12 апреля: ночью -1…-3, днем +8…+10, без осадков.
Читайте такжеУкраину накроют заморозки: синоптик огорошил прогнозом на ПасхуРанее в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Украине в апреле 2020 года. По его данным, в нашей стране ожидается погодная аномалия – средняя температура воздуха немного превысит значения, которые были зафиксированы на протяжении многих лет наблюдения.