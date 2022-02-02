Февраль 2022 будет "ласковым": синоптик уточил прогноз погоды на месяц по Украине

Сильных морозов в феврале не будет / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине в феврале 2022 будет сравнительно теплой. Периоды похолодания тоже будут, но продлятся не дольше нескольких дней. В целом, последний зимний месяц станет "мягким".

Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Владимир Деркач, пишет Полісся.

Ожидать сильных морозов в феврале не стоит. Месяц пройдет с едва ощутимым морозом и преимущественно ночью. Арктические холода будут "заходить" в Украину в феврале тоже очень редко, рассказал синоптик.

Как сообщал Главред, заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко прогнозирует, что погода в Украине в феврале 2022 будет зимней, преждевременного прихода весны ждать не стоит.

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В феврале среднемесячная температура воздуха составит от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат будет немного холоднее - до 6 градусов мороза. На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье столбики термометров будут подниматься до 4 градусов тепла.

При этом в последний месяц зимы выпадет приблизительно на треть меньше осадков, чем в январе.

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