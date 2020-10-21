И снова +20º: насколько вернется бабье лето в Украину

Прогноз погоды в Украине обещает небольшую "теплую паузу" перед новым витком похолодания.
Синоптик Наталья Диденко обещает новое бабье лето в конце октября 2020.
Погода в Украине завтра, 22 октября 2020, будет теплее сегодняшней: прогнозируется потепление до +20 градусов. В среднем термометры покажут от +12 градусов до +18 градусов.
Осадков ждать не стоит, но утром возможны туманы.
Погода в Киеве завтра тоже потеплеет – ожидается до + 17 градусов, без осадков.
Бабье лето в Украине задержится ненадолго: на выходных снова ожидается похолодание. Холодной будет и вся следующая неделя.
Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020
- Синоптик дал детальный прогноз, какой будет погода в ноябре. Температура воздуха во второй половине осени будет превышать норму на полтора-два градуса, говорит прогноз погоды.
- Климатолог озвучила прогноз погоды, какой будет зима 2020-21 в Украине. Аномалии могут быть ежедневно, но в целом зима не будет суровой.
- Кроме того, синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.
Автор: Диана Беловодская