И снова +20º: насколько вернется бабье лето в Украину

Синоптик - Погода в Украине подарит +20: насколько вернется бабье лето / Фото pixabay.com

Синоптик Наталья Диденко обещает новое бабье лето в конце октября 2020.

Погода в Украине завтра, 22 октября 2020, будет теплее сегодняшней: прогнозируется потепление до +20 градусов. В среднем термометры покажут от +12 градусов до +18 градусов.

Осадков ждать не стоит, но утром возможны туманы.

Погода в Киеве завтра тоже потеплеет – ожидается до + 17 градусов, без осадков.

Бабье лето в Украине задержится ненадолго: на выходных снова ожидается похолодание. Холодной будет и вся следующая неделя.

Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020