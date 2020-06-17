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Ученые предрекли аномальную жару и назвали ее причины

17 июня 2020, 08:39

На увеличение температуры воздуха влияют несколько факторов.

цветок, засуха, жара
Ученые определили причины периодов экстремальной жары / Фото pixabay.com

В ближайшие десятилетия в Северо-Восточной Азии ожидаются новые волны смертельно опасной жары, причем происходить они будут все чаще. Причиной всему будет глобальное потепление. Такой прогноз сделали китайские ученые.

Исследователи изучили рекордную жару 2018 года, которая продлилась в Китае 33 дня и стала причиной госпитализации более 71 тысячи человек из-за теплового удара, пишет lenta.ru.

Ученые определили причины периодов экстремальной жары, которые в последние годы возникают чаще. В частности, половину вклада внес мощный антициклон — область высокого давления, отвечающая за высокие температуры и ясное, безоблачное небо. С 1991 по 2017 год этот тип циркуляции стал возникать все чаще. Еще одним фактором стало увеличение средних температур из-за накопления парниковых газов в атмосфере Земли.

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Напомним, ранее председатель Украинской климатической сети Илья Еременко заявил, что мир может столкнуться с такими изменениями климата, при которых станет невозможным выживание человечества. Для того, чтобы этого избежать, у нас есть всего лишь 10 лет.

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