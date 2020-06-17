Ученые предрекли аномальную жару и назвали ее причины

Ученые определили причины периодов экстремальной жары / Фото pixabay.com

В ближайшие десятилетия в Северо-Восточной Азии ожидаются новые волны смертельно опасной жары, причем происходить они будут все чаще. Причиной всему будет глобальное потепление. Такой прогноз сделали китайские ученые.

Исследователи изучили рекордную жару 2018 года, которая продлилась в Китае 33 дня и стала причиной госпитализации более 71 тысячи человек из-за теплового удара, пишет lenta.ru.

Ученые определили причины периодов экстремальной жары, которые в последние годы возникают чаще. В частности, половину вклада внес мощный антициклон — область высокого давления, отвечающая за высокие температуры и ясное, безоблачное небо. С 1991 по 2017 год этот тип циркуляции стал возникать все чаще. Еще одним фактором стало увеличение средних температур из-за накопления парниковых газов в атмосфере Земли.

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