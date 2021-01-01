Кому +12º, а кому – снег: синоптик рассказала о погоде на выходные

Синоптик дала прогноз на выходные в Украине: от +12 до снега / УНИАН

Погода в Украине 2-3 января будет сухой, без осадков. Снег возможен лишь ближайшей ночью в Карпатах, а дождь ожидается в Луганской области.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, термометры покажут от +2 градусов до +9 градусов. Еще теплее будет на крайнем юге: там до 12 градусов тепла.

Погода в Киеве завтра, 2 января, будет вдвое прохладнее, чем сегодня. Прогнозируется 5 градусов тепла и пасмурная погода с прояснениями.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и КрещениеНа следующей неделе в Украину придет незначительное похолодание. По словам Диденко, меньше всего оно затронет юг и центр Украины.

Напомним, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал, что надолго холода не задержатся, но "минусы" будут существенными – до 10-15 градусов мороза.

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