Одним +10º, другим – снег: синоптик дала прогноз до конца ноября

Прогноз погоды на ближайшие 3 дня благоприятен для большинства регионов.
Погода в Украине завтра будет теплой – и приятные "плюсы" сохранятся до конца ноября.
Синоптик Наталья Диденко обещает в большинстве областей от + 4 градусов до +8 градусов. Холоднее только на востоке – около +2-4 градусов, в Крыму – до +10 градусов.
Однако по ощущениям будет на несколько градусов холоднее – за счет сильного северо-западного ветра и повышенной влажности. На севере, местами в центре, а также в Приазовье и в Крыму ожидаются дожди, на востоке – еще и с мокрым снегом. На дорогах стоит опасаться гололедицы.
Без существенных осадков остались лишь юг и запад Украины.
Читайте такжеМагнитная буря с 21 ноября надавит на опасные точки: что делатьПогода в Киеве завтра, 24 ноября, ожидается пасмурной и очень ветреной, возможен небольшой дождь. Поэтому синоптик советует надеть верхнюю одежду с капюшоном. Ближайшей ночью термометры покажут +1-3 градуса, а во вторник днем поднимутся максимально до +6 градусов.
Погода в Украине: последние новости
- В Украину идет потепление до +10: синоптик назвал дату. В ближайшие 5 дней в различных областях в отдельные часы ожидается снег и дождь, говорит прогноз погоды.
- Синоптики дали прогноз по первому снегу в областях. По-настоящему зимние осадки ожидаются в северо-восточном регионе страны.
- Также синоптики озвучили прогноз погоды на Новый год 2021. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.