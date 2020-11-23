Одним +10º, другим – снег: синоптик дала прогноз до конца ноября

Синоптик сказала, какой будет погода в Украине до конца ноября 2020 / УНИАН

Погода в Украине завтра будет теплой – и приятные "плюсы" сохранятся до конца ноября.

Синоптик Наталья Диденко обещает в большинстве областей от + 4 градусов до +8 градусов. Холоднее только на востоке – около +2-4 градусов, в Крыму – до +10 градусов.

Однако по ощущениям будет на несколько градусов холоднее – за счет сильного северо-западного ветра и повышенной влажности. На севере, местами в центре, а также в Приазовье и в Крыму ожидаются дожди, на востоке – еще и с мокрым снегом. На дорогах стоит опасаться гололедицы.

Без существенных осадков остались лишь юг и запад Украины.

Читайте такжеМагнитная буря с 21 ноября надавит на опасные точки: что делатьПогода в Киеве завтра, 24 ноября, ожидается пасмурной и очень ветреной, возможен небольшой дождь. Поэтому синоптик советует надеть верхнюю одежду с капюшоном. Ближайшей ночью термометры покажут +1-3 градуса, а во вторник днем поднимутся максимально до +6 градусов.

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