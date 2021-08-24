Опасная погода: в Украину несется ураган и похолодание

Погода в Украине на 25 августа / pixabay

Погода в Украине в среду, 25 августа, будет прохладной. Синоптики прогнозируют грозу и дожди.

По прогнозу Укргидрометцентра в северных областях и части центральных небо совсем затянет тучами.

Дожди с грозами охватят несколько регионов. Осадки прогнозируют и днем и ночью в Киевской, Полтавской, Черниговской областях.

В южных областях в среду будет жарко. Там обещают + 26...+29. Такая же ситуация будет в восточных регионах.

В Центре и на Севере Украины будет уже холоднее. Температура воздуха будет колебаться от +20 до + 26 градусов. При этом на Западе будет относительно холодно: прогнозируют всего +17...+19.

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В столице день выдастся пасмурным. Будет падать дождь, а также возможны грозы. Жителям Киева стоит одеваться теплее, поскольку столбики термометров будут достигать +20...+22 градуса.

Учитывая ухудшение погоды, синоптики решили объявить завтра в Киеве первый уровень опасности. Гражданам рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические двери и предметы.

Прогноз погоды в городах Украины 25 августа

Ужгород – +19...+21

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – + 17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – + 22...+24

Одесса – + 27...+29

Николаев – + 26...+28

Херсон – + 27...+29

Симферополь – + 26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – + 22...+24

Чернигов – + 22...+24

Сумы – + 23...+25

Полтава – + 26...+28

Днепр – + 27...+29

Запорожье – + 27...+29

Донецк – + 26...+28

Луганск – + 26...+28

Харьков – + 26...+28

Киев – + 20...+22

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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.