Опасная погода: в Украину несется ураган и похолодание

Жителям Киева стоит одеваться теплее, поскольку столбики термометров будут достигать +20...+22 градуса.
Погода в Украине в среду, 25 августа, будет прохладной. Синоптики прогнозируют грозу и дожди.
По прогнозу Укргидрометцентра в северных областях и части центральных небо совсем затянет тучами.
Дожди с грозами охватят несколько регионов. Осадки прогнозируют и днем и ночью в Киевской, Полтавской, Черниговской областях.
В южных областях в среду будет жарко. Там обещают + 26...+29. Такая же ситуация будет в восточных регионах.
В Центре и на Севере Украины будет уже холоднее. Температура воздуха будет колебаться от +20 до + 26 градусов. При этом на Западе будет относительно холодно: прогнозируют всего +17...+19.
В столице день выдастся пасмурным. Будет падать дождь, а также возможны грозы. Жителям Киева стоит одеваться теплее, поскольку столбики термометров будут достигать +20...+22 градуса.
Учитывая ухудшение погоды, синоптики решили объявить завтра в Киеве первый уровень опасности. Гражданам рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические двери и предметы.
Прогноз погоды в городах Украины 25 августа
- Ужгород – +19...+21
- Львов – +17...+19
- Ивано-Франковск – +17...+19
- Тернополь – +17...+19
- Черновцы – +17...+19
- Хмельницкий – +17...+19
- Луцк – +17...+19
- Ровно – + 17...+19
- Житомир – +17...+19
- Винница – + 22...+24
- Одесса – + 27...+29
- Николаев – + 26...+28
- Херсон – + 27...+29
- Симферополь – + 26...+28
- Кропивницкий – +26...+28
- Черкассы – + 22...+24
- Чернигов – + 22...+24
- Сумы – + 23...+25
- Полтава – + 26...+28
- Днепр – + 27...+29
- Запорожье – + 27...+29
- Донецк – + 26...+28
- Луганск – + 26...+28
- Харьков – + 26...+28
- Киев – + 20...+22
Читайте такжеАномальное тепло и катаклизмы атакуют Украину зимой - климатолог
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.
Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.
Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.