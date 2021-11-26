Погода на выходные: потепление будет не единственным сюрпризом для украинцев в конце ноября

Осень запомнится своим уходом.
На выходных в Украину придет теплая погода. Конец ноября отличится отступлением ночных морозов. Однако это будет ненадолго.
По данным Укргидрометцентра, вместо морозов Украину накроют дожди.
В субботу, 27 ноября, сильные дожди ожидаются в северных, восточных и центральных областях.
Температура воздуха - от 4 до 9 градусов тепла на севере и востоке. А в южных областях и в Крыму ожидается - +14 +15 градусов.
В западных областях уже в первый день выходного начнутся осадки и переменная облачность.
А вот в воскресенье, 28 ноября, дожди накроют почти половину территории Украины.
Зонтики стоит схватить с собой в путь жителям западных областей, а также Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областей.
На остальной территории Украины будет ясно, без существенных осадков.
Температура в воскресенье будет от 6 до 8 градусов на западе и до 13-14 на юге.
Напомним, в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.
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