Погода на выходные: потепление будет не единственным сюрпризом для украинцев в конце ноября

Осень закончится дождями / pixabay.com

На выходных в Украину придет теплая погода. Конец ноября отличится отступлением ночных морозов. Однако это будет ненадолго.

По данным Укргидрометцентра, вместо морозов Украину накроют дожди.

В субботу, 27 ноября, сильные дожди ожидаются в северных, восточных и центральных областях.

Температура воздуха - от 4 до 9 градусов тепла на севере и востоке. А в южных областях и в Крыму ожидается - +14 +15 градусов.

В западных областях уже в первый день выходного начнутся осадки и переменная облачность.

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А вот в воскресенье, 28 ноября, дожди накроют почти половину территории Украины.

Зонтики стоит схватить с собой в путь жителям западных областей, а также Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областей.

На остальной территории Украины будет ясно, без существенных осадков.

Температура в воскресенье будет от 6 до 8 градусов на западе и до 13-14 на юге.

Напомним, в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.