От заморозков до засухи: синоптик удивил прогнозом на май

Осадки в мае пройдут местами / 1zoom.ru

Погода до конца мая будет солнечной, но пасмурной, рассказал ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

По его прогнозу, осадки будут выпадать очень неравномерно и не в тех объемах, которые были бы необходимы.

"Обложных дождей в этом месяце не ожидаем. Осадки пройдут местами, причем в одних и тех же районах может быть разное количество дождей", – рассказал он.

Синоптик спрогнозировал, что на юге Одесской области ожидается мало дождей и они будут неравномерными.

До 20 мая синоптик обещает температуру на юге до 25-26 градусов, на западе и севере будет более облачно, поэтому тут столбики термометров поднимутся не выше 18-20 градусов.

Читайте такжеСолнышко не светит: синоптики огорчили прогнозом на июнь

В свою очередь синоптик Владислав Билык добавляет, что на следующей неделе, 20-21 мая, на севере, западе и в Карпатах ожидаются заморозки.

"Они будут только на грунте до -1...+1 градусов", – цитирует синоптика Obozrevatel.

Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань рассказал о том, что в Украине вторая половина мая не сулит существенного потепления, возможны заморозки.