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Украину накроют ливни: синоптики ошарашили прогнозом

16 июня 2020, 23:31

Осадков завтра не предвидится только в Луганской области.

дождь,Киев
Украину завтра будут заливать дожди с грозами / УНИАН

Погода в Украине в среду, 17 июня - синоптики обещают завтра дожди с грозами практически по всей территории нашей страны.

По прогнозу синоптиков, осадков не предвидится только в Луганской области, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Западные регионы страны накроют грозовые ливни. Средняя температура днем будет +23+25 градусов, ночью +14+16. Немного теплее будет в центральных областях. Днем столбики термометра покажут +26+28 градусов, ночью +16+18.

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Самая высокая температура установится на востоке Украины. Днем воздух прогреется до отметки +30+32 градусов, ночью температура упадет до +17+19.

В южных и северных областях будет похожая погода – дожди с грозами. Средняя дневная температура прогнозируется в пределах +26+28 градусов, ночью +16+18.

В Киеве 17 июня по прогнозу метеорологов пройдут дожди с грозами. Днем температура воздуха +27+29 градусов, ночью +16+18.

Погода в Украине

Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Киева. Синоптики отметили, что 16-19 июня в столице прогнозируется мокрая и грозовая погода, а сухой день будет 20 числа.

Также Главред писал, что погода в Киеве с понедельника по четверг, 18 июня, прогнозируется грозовая и дождливая, максимальная температура воздуха днем ожидается +28 градусов.

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