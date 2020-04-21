"Уверенные дожди": Украину накроет циклон – синоптик

В Украине на выходных возможны более уверенные дожди, поделилась эксперт / УНИАН

В субботу, 25 апреля, погода в Украине изменится – в страну придет циклон и в большинство областей принесет более уверенные дожди.

Уверенные дожди светят всем регионам нашей страны, кроме южных, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Также эксперт сообщила, что с 23 апреля в украинское государство покатится настоящее тепло.

"...хочу сообщить обнадеживающий прогноз – циклон, который придет к нам в субботу, 25 апреля, принесет в большинство областей Украины, кроме юга, увереннее дожди...", – спрогнозировала Диденко.

Погода на завтра в Украине – прогноз от Диденко

Ночью +2…+5 градусов, местами возможны заморозки, днем – +10…+14. Самая теплая погода ожидается в Закарпатской области – дневная температура может составить +14…+17.

Погода в Киеве завтра – прогноз от Диденко

Ночью +2…+5 градусов, на окраинах ожидаются заморозки 0-2 градуса. Дневная температура в столице прогнозируется +11…+12.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло дал прогноз погоды для Украины до конца апреля. По его словам, дневная температура воздуха не превысит отметку в +15 градусов.