Ливни, град и шквалы: кому не повезет с погодой на выходных

В западных областях дожди освежат воздух на 2-4 градуса, прогнозирует синоптик / УНИАН

Погода в Украине в ближайшие выходные 18 и 19 июля будет дождливой. Осадки ожидаются на всей западной части Украины. Дожди могут переходить в ливни, прогнозируется град и шквалы.

Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

Также локальные дожди 18-19 июля могут пройти в Житомирской, Винницкой, Киевской областях. На остальной территории Украины в субботу-воскресенье будет преобладать сухая погода.

Ветер ожидается восточный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха обещает быть комфортной. Днем столбики термометров поднимутся до +25… +29 градусов, на юге - до +29… +32 градусов, в западных областях дожди освежат воздух на 2-4 градуса.

Погода в Киеве в субботу и воскресенье будет солнечной. Температура воздуха составит около +27… +28 градусов. Небольшие дожди в столице могут пройти в отдельных районах во второй половине дня.

Как сообщал Главред, ранее синоптик предупредила, что в Украине будет одновременное увеличение засушливости и рост интенсивности осадков.