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"+30° и выше": синоптик дала неожиданный прогноз погоды до осени

В Украине резкий перепад температур летом уже достигал 18 градусов.

19 июля 2020, 17:50
фонтан,жара
В Украине ожидаются высокие температуры / УНИАН

Летом в Украине активно проявляются нетрадиционные температурные "качели", заявила доктор физико-математических наук в области метеорологии Национальной Академии наук Украины, профессор Вазира Мартазинова.

В интервью Obozrevatel.com она подчеркнула, что за короткий промежуток времени перепад температур летом уже достигал 15-18 градусов.

В то же время она отметила, что на сегодня Украина уже выходит из зоны похолодания.

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"До конца июля еще будут жаркие дни и к концу месяца опять возможно резкое понижение. Температура воздуха может опуститься до 20-ти градусов. По нашим расчетам в августе возможны продолжительные сухие периоды. Может быть, и не будет знойной жары до плюс 30 и выше, но высокие температуры ожидаются. Много осадков не предвидится", – добавила Мартазинова.

Напомним, синоптик Леонид Горбань рассказал, что в Украине в последние дни июля будут дождливыми, но теплыми, температура установится на уровне +27 +29 градусов. По его прогнозу, такая погода сохранится и в начале августа.

Ранее заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк подчеркнул, что в Украине все отчетливее проявляются изменения климата, поэтому следует ожидать засуху и разрушительных наводнений.

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