О клещах можно забыть: садоводы раскрыли секрет, что посадить в апреле

Алексей Тесля
27 марта 2026, 17:30
Чтобы "зелёный барьер" работал, растения лучше размещать в местах, где чаще всего находятся люди.
Как сделать так, чтобы клещи не кусали
Как отпугнуть клещей / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

  Снизить риск появления клещей можно с помощью ряда растений
  Растения лучше размещать в местах, где чаще всего находятся люди

Весенние месяцы — удачный период, чтобы заранее позаботиться о защите участка от клещей. К этому времени земля уже прогревается, и растения успевают хорошо прижиться до начала их активного сезона.

Снизить риск появления клещей можно с помощью растений с выраженным ароматом, пишет издание WP Kobieta.

Например, лаванда выделяет эфирные масла, запах которых неприятен для этих паразитов, хотя для людей он, наоборот, приятен. Похожим эффектом обладает и розмарин — его насыщенный аромат также действует как естественный отпугиватель.

Неочевидным, но эффективным вариантом считается кошачья мята: содержащиеся в ней вещества помогают отпугивать клещей. Также используют пижму — растение с резким запахом, которое давно применяют в качестве природного средства против насекомых. Для тех, кто хочет совместить защиту и декоративность, подойдут бархатцы — они украшают участок и одновременно снижают количество вредителей.

Чтобы такой "зелёный барьер" работал, растения лучше размещать в местах, где чаще всего находятся люди: вдоль дорожек, рядом с террасой или зоной отдыха. Однако важно понимать, что это лишь вспомогательная мера — полностью исключить риск укусов невозможно, поэтому после прогулок всё равно стоит проверять кожу.

Средства для борьбы с насекомыми инфографика
/ Инфографика: Главред

Ранее в Украине обнаружили уникальное насекомое. Украинцы недавно увидели "украинского колибри" – бражника.

Как сообщал ранее Главред, в дома украинцев залетают опасные насекомые. Насекомое нападает только в случае угрозы для себя или гнезда.

Об источнике: WP.pl

WP.pl (Wirtualna Polska) — один из крупнейших польских интернет-порталов, публикующий новости, аналитику и информационные материалы о событиях в Польше и мире. Портал работает с 1995 года и входит в медиагруппу Wirtualna Polska Holding. Сайт был создан польскими интернет-энтузиастами как каталог веб-страниц, который впоследствии превратился в крупный медиапортал с новостными, экономическими, технологическими и развлекательными разделами.

WP.pl является одним из самых популярных польских онлайн-ресурсов и ежемесячно охватывает миллионы пользователей. Портал публикует материалы собственной редакции, а также информацию из других источников и агентств.

