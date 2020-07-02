Убийственная жара: синоптики рассказали, где в Украине ждать +42°С

В Украине прогнозируют +42°С

В ближайшее время в Херсоне и Херсонской области ожидается повышение температуры до +42°С.

Об этом идет речь в сообщении Херсонского областного центра по гидрометеорологии в Facebook.

"Днем 5-7 июля 2020 года по Херсонской области и городе Херсону ожидается чрезвычайная жара 40-42°", - предупредили синоптики.

В сообщении также подчеркивается, что это соответствует ІІІ уровню опасности (красному).

Отметим, что предупреждение о резком скачке температуры появилось и на сайте Херсонского горсовета.

"Напоминаем, что длительное пребывание на солнце может привести к солнечному удару", - говорится в предупреждении.

Напомним, ранее ученый предупредил о резком изменении климата: Украину ожидают засухи и разрушительные наводнения.