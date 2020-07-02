УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Убийственная жара: синоптики рассказали, где в Украине ждать +42°С

Украинцев предупредили о ІІІ (красном) уровне опасности.

2 июля 2020, 17:26
жара
В Украине прогнозируют +42°С

В ближайшее время в Херсоне и Херсонской области ожидается повышение температуры до +42°С.

Об этом идет речь в сообщении Херсонского областного центра по гидрометеорологии в Facebook.

"Днем 5-7 июля 2020 года по Херсонской области и городе Херсону ожидается чрезвычайная жара 40-42°", - предупредили синоптики.

В сообщении также подчеркивается, что это соответствует ІІІ уровню опасности (красному).

Отметим, что предупреждение о резком скачке температуры появилось и на сайте Херсонского горсовета.

"Напоминаем, что длительное пребывание на солнце может привести к солнечному удару", - говорится в предупреждении.

Напомним, ранее ученый предупредил о резком изменении климата: Украину ожидают засухи и разрушительные наводнения.

погода в Киеве Погода в Украине прогноз погоды синоптик жара
Сейчас вы просматриваете новость «Убийственная жара: синоптики рассказали, где в Украине ждать +42°С». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:00
Астролог спрогнозировал судьбу поправок к Конституции России
17:58
Atlas Weekend Days 2020 - что будет на концерте вместо фестиваля
17:50
Как избавиться от мужчины: 5 "работающих" способов
17:26
Главному фавориту выборов в Беларуси выдвинули обвинения по трем уголовным статьям
17:26
Убийственная жара: синоптики рассказали, где в Украине ждать +42°С Видео
17:15
Ветер Любви 2020 - что было в 107 и 108 серии 02-07-2020 Видео
17:11
Ожидания ученых о COVID-19 провалились: врач рассказала о второй волне коронавируса в Украине
16:50
Как обнаружить подмену алкоголя в барах - что бармены подмешивают в напитки
16:41
Появление коллективного иммунитета к коронавирусу: эксперт дала неожиданный прогноз Видео
16:32
Увольнение Смолия: в Раде сделали первый шаг Видео
16:00
"Беда Путина": астролог назвал последний год правления президента
15:51
Победительница від пацанки до панянки сыграла в сериале Fake 2020
15:46
Мир на пороге второй волны COVID-19: названы страны, где коронавирус бушует с новой силой
15:35
Мочегонные травы: показания и свойства
15:29
Лукашенко: Коронавирус в Беларуси побежден – но есть одно "но" Видео
15:24
Уголовное наказание за "слив" прослушек чиновников: Ермак дал объяснение
15:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 июля: успешный риск, ослабление ауры и новая влюбленность Видео
15:04
"Старый похотливый накроман-сатанист": Харламов высмеял слухи о разводе с Асмус
14:44
Рейтинг Зеленского снова просел: свежие данные социологов
14:42
Что посмотреть: лучшие сериалы первой половины 2020
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять