Украину накроет жара и зальет ливнями – синоптик

В понедельник, 29 июня, в Украине ожидаются грозовые дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Как подчеркнула она в Facebook, кратковременные дожди с грозами пройдут на Востоке Украины, в Прикарпатье, вдоль западной границы, локально в Одесской и Николаевской областях. Вечером 29-го июня дожди ожидаются на Западе Украины.
По ее прогнозу, температура воздуха существенно не изменится, в большинстве областей жарко, + 26 + 32 градуса.
"В столице 29-го июня будет сухо и жарко. Во вторник уже понадобятся зонты - в Киеве ожидается дождь, гроза. 30-го июня из Украины пройдет атмосферный фронт: ночью ливни ожидаются в западной части Украины", - пишет синоптик.
Она предупредила, что днем полоса грозовых дождей вытянется от Черниговщины, Киевщины через центральную часть в Одесскую область.
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"Дожди в начале недели немного собьют градуса вниз, но в целом жаркая погода все же будет доминировать в течение ближайшего времени", - добавила Диденко.
Отметим, что в воскресенье, 28 июня, в Киеве синоптики пообещали грозу.
Днем 28 июня в Киеве ожидается гроза (И уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.
Напомним, ранее ученый предупредил о резком изменении климата: Украину ожидают засухи и разрушительные наводнения.