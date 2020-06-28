Украину накроет жара и зальет ливнями – синоптик

В Украине ожидаются грозовые дожди / CNN

В понедельник, 29 июня, в Украине ожидаются грозовые дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Как подчеркнула она в Facebook, кратковременные дожди с грозами пройдут на Востоке Украины, в Прикарпатье, вдоль западной границы, локально в Одесской и Николаевской областях. Вечером 29-го июня дожди ожидаются на Западе Украины.

По ее прогнозу, температура воздуха существенно не изменится, в большинстве областей жарко, + 26 + 32 градуса.

"В столице 29-го июня будет сухо и жарко. Во вторник уже понадобятся зонты - в Киеве ожидается дождь, гроза. 30-го июня из Украины пройдет атмосферный фронт: ночью ливни ожидаются в западной части Украины", - пишет синоптик.

/ Фейсбук Н.Диденко

Она предупредила, что днем ​​полоса грозовых дождей вытянется от Черниговщины, Киевщины через центральную часть в Одесскую область.

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"Дожди в начале недели немного собьют градуса вниз, но в целом жаркая погода все же будет доминировать в течение ближайшего времени", - добавила Диденко.

/ Фейсбук Н.Диденко

Отметим, что в воскресенье, 28 июня, в Киеве синоптики пообещали грозу.

Днем 28 июня в Киеве ожидается гроза (И уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

Прогноз погоды на 29 июня / meteo.gov.ua

Напомним, ранее ученый предупредил о резком изменении климата: Украину ожидают засухи и разрушительные наводнения.