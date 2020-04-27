Максимально жарко: синоптик предупредила о погодных рекордах Украины

Синоптик обещает, что погода в Украине будет самой жаркой в Европе / Фото pixabay.com

Погода в Украине в эту среду будет одной из самых теплых в Европе. Прогноз погоды на 29 апреля обещает украинцам до +20-24 градусов.

Но сначала прогноз погода на завтра – Киев и Украина потихоньку начинают нагреваться, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 28 апреля обещает +14-18 градусов днем. Теплее всего будет на западе – до +15-20 градусов. Ближайшая ночь еще будет холодной – около +2-8 градусов, на севере и северо-востоке даже возможны последние в ближайшем синоптическом будущем заморозки.

Осадки маловероятны. Ветер юго-западный, 5-12 м/с.

Погода в Киеве 28 апреля будет умеренно теплой – до +17-18 градусов. Умеренный юго-западный ветер и мало перспектив для дождей.

"В среду в столице уже врежет до +22 градусов, а завершится апрель в Киеве грозовым дождем", – прогнозирует Диденко.

Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что погода в Киеве скоро изменится. Киев накроют грозы, синоптик назвал даты.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что погода в Украине в мае 2020 года неприятно удивит украинцев. По его словам, после двух месяцев относительного тепла в мае сразу начнется аномальная жара и засуха.